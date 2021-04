La confesión de Novaresio: este fue el actor que marcó el inicio de su deseo homosexual

El periodista estuvo como invitado en PH: Podemos Hablar. Allí, además de hablar sobre la dura coyuntura, lanzó un comentario sobre su adolescencia

El periodista Luis Novaresio estuvo como invitado este sábado en PH: Podemos Hablar, que se emite por Telefé. Además de sus comentarios sobre la difícil coyuntura que atraviesa el país, el periodista sorprendió con una revelación íntima.

"Me voy a poner en blanco y negro, y esto solo lo hago por vos, porque después me dicen, ‘¿para qué decís esas cosas? Pongan el Google", anticipó la figura del canal A24 antes de lanzar su confesión sobre el primer hombre que despertó su deseo.

Luego agregó: "Es un amor platónico que es un poco como el inicio de mi deseo homosexual... Es Tom Selleck, ¿te acordás de Magnum?".

Ante esta confesión, Andy Kusnetzoff detalló: "Excelente Tom Selleck, bigote tipo Aníbal Fernández. Magnum vivía en Hawái. También actuó en Friends, hizo de novio de Mónica".

Selleck fue una de las más grandes estrellas de la televisión en los años '80, y también protagonizó algunas películas para la pantalla grande como Tres hombres y un bebé.

"Era una cosa así como... ¡qué voy a hacerle!", expresó el periodista. Y Kusnetzoff consultó: "Cuando uno empieza a fantasear, al principio no te das cuenta si te gustan hombres, mujeres o en qué estás, pero ya cuando lo transformás en una fantasía de alguien concreto es porque hay algo. ¿Vos te acordás el momento exacto en que pasó?".

Novaresio respondió sincero: "Fantasías tengo desde muy pibe, desde que uno empieza a tener deseos a los 12 o 13 años. Concretadas mucho mas tarde".

Tom Selleck como Magnum, la fantasía de Luis Novaresio

"Estoy acostumbrado a que me digan puto"

El peridista Luis Novaresio habló sobre su sexualidad en un programa televisimo en vivo, en donde dejó en claro que no le molesta que lo ataquen por su condición sexual ya que ahora está acostumbrado.

En Los Ángeles de la Mañana, mientras lo estaban entrevista por temas relacionados con la vacunación, entre otras cosas, comentó que muchos utilizan su condición de homosexual para hacer de ello la construcción de una ofensa.

En medio de la entrevista al conductor de A24, Ángel de Brito señaló que "hay términos que están de moda" y que rápidamente "te dicen gordo, puto".

"La primera cosa para descalificar es eso, ir a lo físico. Es algo que se repite", comentó el exjurado del Bailando (El Trece).

Frente a lo que Luis Novaresio respondió: "Yo estoy acostumbrado a que me digan puto. Porque aparte lo soy y con muchísimo orgullo".

Tras lo cual, agregó: "De todos modos, en algún momento duele", y continuó: "Vos tenés que estar preparado, cuando hacés pública tu elección sexual, a que en algún momento, cuando se terminan los argumentos de cualquier cosa que estés discutiendo te van a decir 'puto de mierda´. Entonces vos tenés que estar preparado y saber que el insulto califica al insultante y no a vos que estás siendo insultado".

"Entonces, si vos no tenés más argumentos y tenés que recurrir a esa expresión, la verdad que: a) me siento orgulloso de ser quien soy, b) no me califica y c) discutamos de lo que estamos discutiendo, sea vacunas o lo que fuere", concluyó.