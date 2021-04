Ivo Cutzarida contra las vacunas para el Covid-19: "No sirven para nada"

El actor aseguró que no piensa vacunarse contra el coronavirus. "Me voy a tomar mi tiempo, las vacunas se han hecho de una manera apresurada", aseguró

Ivo Cutzarida cargó contra las vacunas contra el Covid-19. El actor, que volvió a disfrutar de sus "cinco minutos de fama" gracias a sus polémicas declaraciones, no solo dijo que no sirven para nada sino que no piensa vacunarse, tal y como antes habían asegurado, entre otros, el ex basquetbolista Hernán "Loco" Montenegro y Damián de Santo.

"Yo no me vacuné ni pienso vacunarme por el momento. Yo tuve coronavirus, un día de fiebre y malestar. Ni siquiera perdí el olfato", aseguró el actor en un vivo por Instagram con Radio Mitre, y desató la polémica, ya que sus palabras, en un momento tan delicado de la pandemia de coronavirus, despertaron fuertes reacciones en las redes sociales.

"Un poco me había preparado para atravesar este tipo de cosas de una manera o de otra. De qué te alimentas, de dónde pones la alimentación. Hay que dormir bien y mi sistema inmune reaccionó como lo vengo preparando de toda la vida", comentó Cutzarida, en un esfuerzo por argumentar su polémica decisión.

"Vemos que los organismos que no se han cuidado la han pasado mal y fallecido", insistió el actor, quien actualmente se desempeña como coach y terapeuta humanístico, y agregó: "Me voy a tomar mi tiempo, las vacunas se han hecho de una manera apresurada. El que sabe un poquito de esto sabe que la vacuna lleva un tiempo de experimentación".

Las dudas sobre el Covid-19

"No se sabe bien de qué se trata el coronavirus. Por ahora no pienso vacunarme, además se tienen que vacunar todas las personas con más edad que yo. Hay un montón de gente. Yo sacaría el último número para vacunarme", comentó en un tono de broma que indignó a los que lo estaban escuchando, sobre todo, por las muertes que causó el Covid-19.

"Es un poco verdad que nos están usando como conejillos de indias. De repente apareció un bicho que nos metió a todos adentro y más viniendo de países como China, de lugares donde no quieren que los pueblos se expresen", enfatizó Cutzarida, y afirmó: "Y las farmacéuticas ganan millones de dólares con una vacuna que nos enteramos que no sirve casi para nada".

"¿Qué hay detrás de todo esto? Sin negar que hay un virus respiratorio que está causando mucho daño", cuestionó el actor, y finalmente se preguntó: "Habría que ver cuánta gente murió en 2020 y cuánto en 2019, entonces la diferencia no es tanta. ¿Realmente se está muriendo más gente de lo normal? La verdad de esto lo vamos a saber en un par de años".