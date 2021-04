¿Qué ver el fin de semana?: estas son las 5 mejores películas sobre juegos de azar

Con un pie puesto en el fin de semana, ¿qué mejor que reavivar la adrenalina que provocan los juegos de azar pero sin movernos del sillón?

Los catálogos de las plataformas de streaming son inmensos. En ellas se pueden encontrar todo tipo de contenido, desde películas hasta series o documentales, y cada uno de estos de diferentes géneros y temáticas.

Esta vez, y de cara al fin de semana, te dejamos una lista de las cinco mejores películas basadas en los juegos de azar.

Y es que en estos tiempos en los que la actividad de este tipo de juegos está restringida, ¿que mejor que revivir la adrenalina que estos generan pero desde la seguirdad de tu casa?

1. 21 Blackjack

Es una de las películas que nunca va a dejar de aparecer en los rankings de los mejores títulos, ya que está compuesta por el trío perfecto: acción, suspenso y matemáticas. Dirigido por Robert Luketic y protagonizado por Jim Strugess, Kevin Spacey, Kate Bosworth y Laurence Fishburne, la película cuenta una historia real sobre el equipo de Blackjack del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que utilizó técnicas del conteo de cartas y estrategias altamente sofisticadas en matemáticas avanzadas, para vencer a los grandes casinos de Las Vegas.

Su protagonista, Ben Campbell, es un estudiante que recientemente es aceptado en la escuela de medicina de la Universidad de Harvard, pero al verse en la necesidad de conseguir dinero para pagarla, opta por aceptar la ya ofrecida invitación de unirse al club de blackjack del instituto y así mediante unas estrategias matemáticamente bien elaboradas, buscarán derrotar a los casinos de Las Vegas. A medida que se va desarrollando la trama de la película, este personaje se involucra en una serie consecutiva de eventos desafortunados de los cuales, esperamos que salga ileso.

2. La Gran Estafa

Pese a no involucrar directamente los juegos de azar, en una película que no puede faltar en esta lista. Después de ser la más taquillera para el año 2001, es una total obra maestra protagonizada por grandes actores como Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon, entre otros. Todo da inicio cuando Danny Ocean (Clooney) sale de prisión, violando su libertad condicional va a reunirse con su socio criminal para planear un nuevo asalto, este tendrá lugar en Las Vegas, donde un gran casino será la victima de los once mejores criminales profesionales de la historia, cada uno de los cuales cuentan con un tipo distinto de desempeño.

Un plan que consiste en robar los casinos Bellagio, Mirage y MGM Grand suena totalmente descabellado, pero por el premio de $150 millones de dólares cualquiera se arriesgaría con esta misión, durante su desarrollo se suman situaciones de todo tipo que prometen no darnos un descaso.

3. Runner Runner

También conocida como Apuesta Máxima, trata sobre un estudiante que pierde us$ 60 mil de su matrícula escolar por apostarla en el póker en línea. Al investigar dónde quedaba la sede principal del casino en línea, encuentra esa sede y decide ir a Costa Rica para enfrentarse al jefe del casino corrupto. La vida del protagonista da una vuelta drástica al convertirse en la mano derecha y discípulo del dueño del lugar que había robado su dinero. Está relación se verá afectada por muchos peligros que van apareciendo durante la trama.

4. Casino Royale

Esta es una de las películas de James Bond protagonizada por el actor inglés Daniel Craig. Se trata de una magistral comedia del británico agente secreto más famoso de todos los tiempos, que conjuga juegos de azar, mujeres exitosas y uno de los mejores elencos para la época. Sin lugar a dudas, una de las mejores películas que se pueden encontrar.

5. Molly’s game

Basada en el libro Molly’s Game: From Hollywood’s Elite to Wall Street’s Billionaire Boys Club, es una famosa película que involucra los juegos de azar de una forma muy importante, ya que resalta a la protagonista Molly como la princesa del póker y el imperio del juego del cual tiene prácticamente el dominio total. Pero con el desarrollo de la película, la protagonista es perseguida por la élite de la mafia rusa y por el FBI, lo que le ocasionará algunos problemas, pero obviamente nada que no pueda resolver.