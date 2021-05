Estas son las 10 mejores series y películas para ver en Netflix durante el fin de semana

La plataforma tiene cientos de series y películas que los usuarios pueden elegir para ver en sus tiempos libres; estos son los más vistos en Argentina

Como ya sabrán los usuarios de las diferentes plataformas de streaming, los catálogos inmensos y cualquiera puede perderse en el intento de encontrar una buena producción. O por lo menos una para ver, sea buena o mala.

Por suerte, Netflix y sus algoritmos nos permiten ver el contenido de una forma ordenada y clasificada especialmente para cada suscriptor. Entre las listas que la plataforma arma, podemos encontrar las películas y series más vistas por los argentinos.

En este top 10 que desarrolla según las acciones de los suscriptores en nuestro país, podemos encontrar 3 series y 7 películas, diferentes cada una de ellas en sus géneros y temáticas. Por lo que te aseguramos, alguna será perfecta para tu gusto y preferencias.

Como era de esperar entre los primero lugares se encuentra la segunda temporada de la serie de Luis Miguel la cual fue muy esperada por todos sus fanáticos desde el final de la primera parte. Además ocupan el podio una película de terror "Te Veo", acompañada por "Minios" con su primer film y siguen manteniendose series como Pasión de Gavilanes, New Amsterdam, La Serpiente y nuevos capítulos de la histórica serie The Walking Dead.

1. Te Veo

Una película de terror con muy pocos días en la plataforma. Un detective busca a un adolescente perdido, pero descubre una presencia maligna que se oculta en las grietas de su propio hogar disfuncional.

2. Luis Miguel: segunda temporada

Esta vez, las tramas se centrarán en "las dificultades que enfrentó Luis Miguel para equilibrar su vida familiar y profesional", según informa Netflix, una cuestión por la que Luis Miguel no era tan partidario de colaborar con la producción como con la primera temporada, según los medios mexicanos.

Los nuevos capítulos arrancan en los años 90, cuando el mexicano ya era una superestrella y llegarán hasta más allá del año 2000, cuando llenaba estadios en muchos países del mundo cantando sus canciones más populares.

3. Minions

Los minions, ingenuos y torpes, buscan un verdadero villano al que servir. A lo largo de una evolución de millones de años, los minions se pusieron al servicio de los amos más despreciables. Kevin, acompañado por el rebelde Stuart y el adorable Bob, emprende un emocionante viaje para conseguir una jefa a quien servir, la terrible Scarlet Overkill.

4. The Baker and The Beauty

The Baker and the Beauty es una de las comedias románticas del momento en Netflix. Tal y como su nombre lo sugiere, sus episodios narran una inusual historia de amor entre una modelo y un panadero que se inspira en una serie israelí homónima. Así que esta tira protagonizada por Victor Rasuk y Nathalie Kelley contiene altas dosis de drama familiar y muchas escenas entrañables.

5. The Walking Dead

Basado en la historieta escrita por Robert Kirkman, este drama crudo describe las vidas de un grupo de sobrevivientes que está siempre en movimiento en busca de un hogar seguro durante las semanas y meses de un apocalipsis zombi. Sin embargo, la presión de estar con vida cada día, lleva a algunos del grupo a la crueldad profunda de cada ser humano y descubren que el miedo abrumador puede ser más mortal que los zombis que caminan a su alrededor. Los conflictos interpersonales pueden representar una amenaza mayor para su supervivencia que los caminantes que deambulan por las calles.

6. ¿Quién Mató a Sara?

Serie mexicana de 10 episodios dirigida por José Ignacio Valenzuela. Después de haber estado encarcelado injustamente durante casi 20 años, Alex Guzmán obtiene su libertad y tiene el plan perfecto para descubrir por qué la poderosa familia Lezcano lo culpó del asesinato de su propia hermana. De esta manera, su único objetivo es encontrar al verdadero asesino.

7. New Amsterdam

Estrenada en 2018, New Amsterdam es un drama médico situado en el hospital público más antiguo de los Estados Unidos. El protagonista, interpretado por Ryan Eggold, obtiene el cargo de director médico y trata de romper las barreras que supone la burocracia para la institución, así como proveer de los mejores cuidados posibles a sus pacientes y derribar el statu quo que impera en el lugar.

8. La Serpiente

La serie basada en hechos reales cuenta la historia de Charles Sobhraj, un asesino y traficante de piedras preciosas, cuyo camino delictivo deja el saldo de decenas de jóvenes muertas en Asia entre 1975 y 1976. Es también uno de los contenidos más vistos de la plataforma a nivel mundial.

9. Pasión de Gavilanes

Esta telenovela colombiana tuvo 188 episodios, emitidos entre 2003 y 2004, basada en la telenovela de 1994 Las aguas mansas. A pesar de no ser un estreno, fue incorporada recientemente a la plataforma y volvió a cautivar a la audiencia, casi 20 años después.

10. Pasajero Inesperado

Una película dirigida por Joe Penna y protagonizada por de Anna Kendrick, Daniel Dae Kim, Shamier Anderson y Toni Collette.

Cuando un pasajero inesperado pone en peligro las vidas de todos, una tripulación de astronautas rumbo a Marte debe tomar una decisión imposible.