Las 15 mejores series basados en libros que puedes ver en los diferentes servicios de streaming

Existen muchas series basadas en libros que se pueden encontrar en las diferentes plataformas de streaming. De diferentes géneros y estilos, Business Insider seleccionó 15 adaptaciones literarias llevadas a la televisión y disponibles en Netflix, HBO, Movistar+ o Amazon Prime Video.

Juego de Tronos (HBO)

Inicialmente planteada como una trilogía, la serie Canción de hielo y fuego, de George R. R. Martin es la base sobre la que se desarrolló la producción Juego de Tronos. El primero de los tomos se publicó en 1996 con el título que da nombre a la saga televisiva y ya va por cinco libros, con dos más más planeados (Vientos de invierno y Sueño de primavera) así como varios relatos que funcionan como precuelas de la historia.

Gambito de Dama (Netflix)

Uno de los últimos éxitos de Netflix, con el permiso de Los Bridgerton, es Gambito de Dama. La historia de una joven huérfana que se convierte en un portento del ajedrez no parecía el tipo de historia destinada a convertirse en un fenómeno global. Sin embargo, la fantástica adaptación del libro de The queen’s gambit, de Walter Tevis, publicado inicialmente en 1983 unido a la soberbia interpretación de Anya Taylor-Joy obró la magia.

Patria (HBO)

Con polémica incluida a cuenta de los carteles promocionales y el lugar que ocupaban víctimas y terroristas en la serie, Patria era sin duda uno de los títulos más prometedores de 2020 y no defraudó.

La serie, que llevó a la pantalla la novela homónima de Fernando Aramburu, sufrió algunos retrasos provocados por la pandemia, lo que elevó aún más las expectativas sobre la historia de ETA a través de Bittori y Miren y de sus familias enfrentadas, un retrato de los efectos de la lucha fratricida en el País Vasco desde los años 80 hasta el alto el fuego de 2011 y los meses que siguieron, cuando la viuda de una víctima decide volver a su pueblo.

The Boys (Amazon Prime Video)

Acaba de terminar la segunda temporada, pero Amazon Prime Video ya prepara una tercera entrega de sus superhéroes más irreverentes. Se cree que podría llegar a finales de este mismo año, con nuevas aventuras de Vought, Carnicero o Kimiko.

En este caso, la serie no está basada en un libro, sino en el cómic del mismo nombre escrito por Garth Ennis y dibujado por Darick Robertson que sigue a un equipo de justicieros en su lucha contra diversos individuos que usan sus superpoderes para cometer todo tipo de abusos. En formato serie (una de las más populares de Amazon), se estrenó el 26 de julio de 2019.

Lupin (Netflix)

La serie protagonizada por por Omar Sy, recordado por su papel de asistente en Intocable no se basa en una obra literaria. Al menos no exactamente. Su protagonista, el ladrón de guante blanco Assane Diop, se inspira en los métodos y sagacidad de Arsène Lupin, el personaje creado por Maurice Leblanc a principios del siglo XX.

A la espera de la segunda temporada (confirmada por Netflix para este mismo 2021), lo que es seguro es que el éxito arrollador de la ficción (especialmente en Francia) catapultó las ventas en librerías del primer libro de la serie, Arsène Lupin Caballero ladrón.

Outlander (Movistar+)

La formidable adaptación de las novelas de Diana Gabaldon cuentan con una potente legión de seguidores en todo el mundo. Protagonizada por Caitriona Balfe y Sam Heughan, la serie mantiene su estilo oscuro, maduro y atrevido en el tratamiento de la violencia y el sexo, uniendo lo fantástico con una relación apasionada entre sus protagonistas.

En la actualidad, se rueda la sexta temporada, basada en Viento y ceniza, que se podrá ver en Movistar+. Además, el documental con Heughan Men in Kilts, basado en el libro Tierra de clanes, se emite actualmente en la plataforma. Disponibles cuarta y quinta temporadas.

Los Bridgerton (Netflix)

De momento ya hizo historia como el mejor estreno de Netflix de todos los tiempos, con 82 millones de vistas en sus primeros 28 días. Y mientras se avanzan detalles de la que será la segunda temporada de la la serie narra las vidas de los ocho hermanos Bridgerton mientras buscan amor y felicidad en la alta sociedad londinense podemos intentar adivinar las tramas a partir de la saga de novelas de Julia Quinn en las que se inspira.

Creada por Chris Van Dusen y producida por Shonda Rhimes, sus ocho capítulos iniciales se estrenaron el 25 de diciembre de 2020. Sobre la nueva temporada, ya en fase de rodaje, se sabe que tomará como base El vizconde que amó, la segunda entrega de la franquicia literaria de Quinn (así que girará alrededor de la búsqueda de una esposa por parte de Anthony, el hermano mayor de los Bridgerton aquí interpretado por Jonathan Bailey).

Chernobyl (HBO)

La miniserie (5 capítulos) creada por Craig Mazin y dirigida por Johan Renck para HBO que dramatiza los acontecimientos que rodearon el accidente nuclear de Chernóbil en 1986 está basada en gran parte en los recuerdos locales de Prípiat (la ciudad más próxima a la central nuclear), contados por la ganadora del Premio Nobel bielorruso Svetlana Aleksiévich en su libro Voces de Chernóbil.

La serie, con Emily Watson, Jared Harris y Stellan Skarsgård en su reparto, narra esos acontecimientos a través de la historia de los hombres y mujeres valientes que hicieron grandes sacrificios para salvar a Europa de un desastre inimaginable.

Dime quién soy (Movistar +)

Protagonizada por la ganadora del Goya Irene Escolar, la serie creada por José Manuel Lorenzo y dirigida por Eduard Cortés está basada en el bestseller del mismo nombre de Julia Navarro.

A través de un libro que recibe en su pequeña editorial, Javier conocerá la turbulenta biografía de Amelia Garayoa, una mujer que, movida por sus ideales, es capaz de dejar toda su vida atrás para luchar por la libertad. Disponible completa en Movistar+.

Jack Ryan (Amazon Prime Video)

Jack Ryan es el nombre del personaje más famoso de uno de los escritores que más novelas han vendido en los últimos 30 años. Hablamos de Tom Clancy y su espía Ryan que, desde su aparición en 1984 en el libro ‘La Caza del Octubre Rojo’, se convirtió en protagonista de otras obras como Peligro inminente o Jack Ryan: Operación Sombra.

En la serie dedicada íntegramente a él, con dos temporadas, el analista de la CIA es asignado a una misión de campo por primera vez para detener un plan terrorista y debe rastrear un envío de armas ilegales a la jungla venezolana.

El cuento de la criada (HBO)

Creada por Bruce Miller y con tres temporadas en HBO, esta serie dramática está basada en el premiado bestseller de Margaret Atwood de 1985 que narra la vida distópica de Gilead, una sociedad totalitaria que considera a las mujeres propiedad del estado. Una de las últimas mujeres fértiles es Defred (Elisabeth Moss), sirvienta de la familia del líder y una de las mujeres forzadas a la esclavitud sexual para llevar a cabo un último intento desesperado de repoblar un mundo devastado.

La exitosa novela también cuenta con adaptaciones cinematográfica (con Natascha Richardson, Faye Dunaway y Robert Duvall como protagonistas) y teatral.

Fariña (Netflix)

El periodista español Nacho Carretero firma la obra de la que posiblemente sea una de las mejores adaptaciones literaria de Netflix. Publicado en 2015, en marzo de 2018, tras vender 30.000 ejemplares en 10 ediciones, se ordenó el cese de la comercialización de Fariña por orden judicial, aunque finalmente fue revocada en junio de ese mismo año, lo que disparó las ventas a los 100.000 ejemplares.

La serie recoge con fidelidad la historia de Sito Miñanco y cómo un pescador con habilidad para manejar una lancha se convierte primero en contrabandista de tabaco y después en un próspero narcotraficante que abre una puerta de entrada a Europa a los cárteles latinoamericanos.

Patrick Melrose (Movistar +)

Ganadora de dos premios BAFTA (mejor miniserie y actor), este soberbio drama que aterriza en Movistar + está protagonizado por Benedict Cumberbatch, cuyo personaje intenta superar sus adicciones y traumas producidos por los abusos de su padre.

Escrita por David Nicholls (Lejos del mundanal ruido, One Day) y dirigida por Edward Berger (Your Honor, Deutschland 83), la miniserie es una adaptación de las cinco novelas semiautobiográficas del británico Edward St. Aubyn distribuidas en cinco episodios.

Unorthodox (Netflix)

Precisamente una de las responsables del auge de las miniseries fue Unorthodox, que debutó en la plataforma de la N roja el 26 de marzo de 2020.

Basada en la autobiografía de Deborah Feldman Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots (2012) relata la historia de una joven en su huída y liberación de una comunidad judía ultraortodoxa de Nueva York para iniciar una nueva vida en Berlín.

Nominado a ocho premios Emmy (ganó el de mejor dirección de miniserie para Maria Schrader), está producido por Alexa Karolinski y escrita por Anna Winger, Alexa Karolinski y Daniel Hendler, con Shira Haas, Amit Rahav y Jeff Wilbusch como protagonistas.

Los Durrell (Movistar +)

Basada en hechos reales, esta entrañable comedia con toques dramáticos sigue el día a día de una familia inglesa que busca rehacer su vida en la pequeña y paradisíaca isla griega de Corfú en los años 30. La adaptación de Trilogía de Corfú, las populares memorias del naturalista Gerald Durrell, fue nominada a varios premios BAFTA.

Dirigida por Steve Barron, habitual realizador de videoclips, y con cuatro temporadas, cuenta con Keeley Hawes (Line of Duty) y Josh O’Connor (The Crown), entre otros.