Miguel Kiguel reveló a cuánto deberían llegar las reservas del Central para levantar cepo al dólar

El director de Econviews dijo que la economía este año "zafará" pero que el punto de inflexión será el 2022. No habrá acuerdo con el Fondo este año

"Este año zafamos, pero el 2022 será el punto de inflexión para la Argentina". Así definió el economista Miguel Kiguel, director de Econviews, el panorama de lo que viene. Si bien se mostró optimista con respecto al rebote de este año (se crecería 7% según estimó), alertó con que el Banco Central seguirá sin poder sumar reservas. "El problema hoy no es el tipo de cambio, es que no tenés reservas. Y las perspectivas de que crezcan son muy bajas", afirmó.

Kiguel fue más allá y le puso números a lo que debería tener el Central en sus arcas para levantar el cepo cambiario. El economista dice que las reservas netas actualmente son u$s2.800 millones y que para sacar las restricciones al dólar "deberían estar en u$s20.000 millones". "Estamos lejos", agregó.

Según los números que presentó Kiguel durante un webinar organizado por Puente Holding (donde reapareció Federico Tomasevich, el presidente de la compañía que se mudó al Uruguay en medio del éxodo de los hombres de negocios), las reservas brutas están en torno a u$s39.800 millones, pero las "netas" (donde se descuentan los pasivos de la entidad, los encajes, el swap chino, los DEGs y los Repos) quedan en u$s2.800 millones y las "netas líquidas" donde se descuenta incluso la tenencia en oro, estarían serían negativas en 700 millones de dólares.

El problema de no tener reservas

El magro crecimiento de las reservas "netas", que Kiguel dicen deberían estar en u$s20.000 millones para poder levantar el cepo, este año incluso es de tan sólo u$s131 millones a pesar de que el BCRA compra dólares en el mercado oficial. De hecho, ya llevaría comprados u$s1.515 millones. Pero lo que explica que suban casi nada sería: a) ventas al Tesoro redujeron el número inicial en 424 millones, por pago a organismos internacionales se fueron otros 206 millones, por la recompra de bonos para bajar el contado con liquidación tuvo que ceder 420 millones, y por la caída del oro perdió otros 334 millones.

Durante su exposición, el director de Econviews y exsecretario de Financiamiento, habló sobre la caída vertiginosa de los bonos y el aumento del riesgo país. "El riesgo país lo pone a la Argentina en el tope de la tabla, algo que es un desastre", definió.

Kiguel dice que "algo salió mal" en el canje porque si bien en términos de la adhesión fue exitoso, no sirvió para cambiar expectativas. "Hablar de una nueva reestructuración no tiene sentido. No hay pagos en los próximos años. Si el país no puede recrear las condiciones para 2024, es porque tenés cero credibilidad. Un país normal podría refinanciar esto de cualquiera manera sin problemas", advirtió.

Kiguel dice que algo se hizo mal en el canje de deuda porque no se recuperó la confianza

Precios, dólar y el acuerdo con el FMI

El problema de la caída de los bonos, entonces, no es la capacidad o no de pago del país, sino -dijo- la sostenibilidad de las políticas económicas. "Los bonos argentinos hacen que no haya interés de los inversores en la Argentina. Hubo un problema del diseño de los bonos y en generar confianza. Este Gobierno y la Argentina generan desconfianza", sostuvo.

Otras definiciones de Kiguel en el webinar de Puente sobre la economía y lo que se espera para este 2021 son las siguientes:

-"El ritmo de depreciación cambiaria es sostenible en el corto plazo. Pero en algún momento la brecha puede aumentar si el BCRA no devalúa al ritmo de inflación y crece más la emisión"

-"La devaluación más lenta se puede hacer pero el tipo de cambio quedará atrasado"

-"Hay una inflación persistente. No es un tema solamente monetario ni fiscal. Es multicausal. Pero no es culpa del sector privado. Las empresas en la Argentina no tienen más poder de mercado que en otros países"

-"Marzo va a ser otro mes difícil para los precios. Es muy preocupante que la inflación núcleo siga en 4% mensual".

Kiguel elogió al ministro de Economía Martín Guzmán y dijo que un "activo" para el Gobierno

-"El PBI este año crecerá el 7%. A finales de 2023 volveremos al punto de partida. Pero en 2021 estimamos un crecimiento del 1,5% y 3% para el 2023"

-"La salida de la pandemia le va a dar oxígeno a la economía. La oxigenación viene por más recaudación que por baja del gasto"

-"Va a ser un año de una economía que va a aguantar. El CCL no se va a desbordar. El 2021 zafamos pero el 2022 veremos cómo sobrevivimos: vamos a llegar sin reservas, sin acuerdo con el FMI y con tarifas atrasadas"

"Va a haber un programa con el Fondo recién para el año que viene, este año no. Guzmán es un activo para la Argentina porque entiende que el déficit importa, las tarifas importan, la brecha importa..."

-"El 2022 va a ser un año de inflexión porque va a tener necesidad de acordar y de hacer un programa económico integral".