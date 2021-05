Rocío Oliva, desvinculada de C5N: cuáles fueron los motivos de su abrupta salida

Su participación en el canal de noticias solo duro tres meses. La ex pareja de Diego Maradona participaba en el noticiero Minuto a Minuto

Estas últimas semanas fueron muy movidas para Rocio Oliva. La expareja de Diego Maradona quedó en el medio de la escandalosa separación de Horacio Cabak y, como quiso depegarse, se cruzó en vivo con su excompañero de trabajo.

Ahora, quedó desvinculada de C5N, en donde solo participó tres meses a través de una columna deportiva en el programa "Cada Mañana", ciclo que conducen Luciana Rubinska y Adrián Salonia.

Las versiones de su salida son diferentes. Desde el canal de noticias en manos de Fabián de Sousa dicen que ellos decidieron finalizar la relación laboral con Rocío Oliva.

​De la vereda de enfrente está la protagonista, quien dice que su salida fue de común acuerdo. El motivo es exclusivamente a causas económicas y, además, a la falta de espacio al aire para llevar adelante su columna.

Según Rocío, su salida fue de común acuerdo

Rocío Oliva había dado un paso al costado del programa "Polémica en el bar" en marzo

En diálogo con la periodista Fernanda Iglesias, le comentó que ya no formaba parte del staff de la emisora de noticias del Grupo Indalo y dejó ver los motivos de aquella salida.

"Ya estaba hablado... La realidad del país y la situación sanitaria no dejaban mucho tiempo para el fútbol. Además de las PASO, que se vienen ahora. Súper entendible, ya que C5N es un noticiero que le da mucho espacio a la política", dijo la joven

A mediados de marzo, Rocío Oliva había dado un paso al costado del programa "Polémica en el bar", por América, para sumarse a C5N y además poder estudiar periodismo deportivo.

"Para mí es muy importante aclarar por qué me voy… El 22 de marzo comienzo a estudiar la carrera de Periodismo Deportivo, que para mí es lo más importante. Me encanta el deporte y la estudio en River, que es mi segunda casa", había dicho en ese momento.

"Ya presenté todos los papeles y estoy muy entusiasmada con eso. Porque sé que me va a servir para mi futuro. Y yo quiero seguir creciendo", agregó.

A pesar de este mal momento, sigue con sus dos otros trabajos en los medios. Es panelista de Super Mitre Deportivo en Radio Mitre (AM 790) y los domingos participa de Fútbol sin manchas, un ciclo de debate deportivo en Canal 26.

Maradona: Fuerte audio sobre "Charly" y su vínculo con Oliva

Su nombre es Carlos Orlando Ibáñez, más conocido como "Charly" y es la pareja de una prima de Rocío Oliva, la última relación sentimental de Diego Armando Maradona. Tiene 39 años, nació en la ciudad de Moreno, en el oeste del Gran Buenos Aires, y es uno de los apuntados en la investigación por la muerte del Diez, ya que manejaba la medicación en la casa de Tigre, en el norte del conurbano, donde se llevaba a cabo la supuesta internación domiciliaria.

Unos meses atrás, luego de un informe que difundió Telefe Noticias bajo el nombre de "Maradona, el enemigo en casa", el noticiero conducido por Rodolfo Barili y Cristina Pérez puso al aire nuevos audios que forman parte de la investigación judicial para esclarecer la causa del deceso de Maradona.

El nombre de Carlos Ibañez es uno de los más mencionados como parte del entorno que tenía el Diez. Y ahora se sumó el de Rocío Oliva, prima del hombre que funcionaba como "mano derecha" del astro futbolístico.

En uno de los audios se lo puede escuchar a Nicolás Taffarel, el kinesiólogo de Diego, donde habla con el médico Leopoldo Luque y lanza fuertes acusaciones contra Charly y la última novia del ex futbolista.

Grave descripción del entorno de Maradona

"Victor (Stinfale) y Matías (Morla) me pidieron que lo cuidara en que no estuviera mamado todo el día. Que lo hicieran reír, que le hablaran boludeces, que hicieron algo… Cuando yo empecé a ir a la casa estaba todo el día mamado y después entendí el por qué", sostiene en la primera parte.

"Rocío se tenía que ir a la tarde, entonces metía a alguien para que lo mamara y ahí ella podía irse hasta la noche en que se despertaba. Ese juego fue el que inculcó la mina a todos sus discípulos y hoy en día a Carlitos. Pero cuando Carlitos no estaba, iba José, el padrastro de Rocío. Y así", confiesa el profesional.

La muerte de Maradona sigue bajo investigación judicial.

En otro de los audios difundidos por el noticiero, Taffarel hace referencia al consumo de droga que habría tenido Diego durante el último tiempo. "Leo, ahí corté con Victor y le dije que vos querías renunciar porque no te ibas a hacer cargo. ‘¿Y quién es el que la da la falopa?’, me dice. ‘¿El primo de Rocío? El boludito ese’. Sí, ese. Aparte a conveniencia de quién está ahí. ‘De nadie’, me dice. ‘Si nadie se quiere hacer cargo’, me dijo. Así que el pibe irá a seguir y bueno… nada", afirma en otro de los mensajes. "Diego cuando no está Charly es una persona y cuando está es otra", se lo escucha decir en otra parte del material al profesional.

"Al día de hoy, Charly no está imputado en la investigación judicial, a pesar de que muchos lo mencionan y alertan como el enemigo principal. Hay menciones específicas que dicen que hasta el propio Maradona advierte que le roban desde un auricular hasta un bolso y lo tienen que parar a Charly por indicación de Verónica Ojeda. De todas maneras, los fiscales están evaluando la posibilidad de cambiar la caratula a homicidio con dolo eventual, que va desde ocho a 25 años de prisión, y le apuntarán a todo el entorno, no solo a los médicos y enfermeros" explicó durante el informe el periodista Mauro Szeta.