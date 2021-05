"El crimen del siglo" es el documental de HBO que está causando furor y no te podés perder

La pieza desgrana la acusación a laboratorios, políticos y agencias que permitieron la producción de ciertos opioides para ganar millones de dólares

Entre los estrenos clave que se recomiendan, hay uno especialmente que no te podés perder por nada del mundo: El crimen del siglo. Se trata de un documental que podés ver en HBO desde el pasado martes 11 de mayo que te va a dejar alucinado.

Simplemente hay que tener en cuenta: está dirigido por Alex Gibney en asociación con The Washington Post y trata sobre la acusación a los grandes laboratorios farmacéuticos, políticos y agencias estatales que permitieron la desmedida sobreproducción, distribución y abuso de ciertos opioides.

Gibney es un director americano que tiene en su filmografía varios documentales en donde no se corta un pelo en denunciar todo lo que está mal, como ya hizo en el indispensable Enron: los tipos que estafaron a América.

El crimen del siglo, un documental que da qué hablar.

En el documental El Crimen del siglo no solo hay un villano, sino multitud de culpables en donde hay una lista de farmacéuticas, multinacionales e incluso miembros del senado a los que Gibney denuncia de manera muy clara por la avaricia y la corrupción de la que hacen gala al enriquecerse a costa de miles de adictos a los opioides legales.

Lo mejor es que son tan solo dos episodios con un montón de documentación rigurosa y testimonios de médicos, periodistas, antiguos funcionarios del estado, víctimas de la dependencia de opioides y mucho más.

El problema que plasma Gibney en El crimen del siglo es aterrador. El sistema crea adictos a las sustancias legales y más tarde se les corta el suministro o se les sube el precio. Esto hace que, como no puedan permitírselo, acudan a conseguir heroína o fentanilo.

La primera parte muestra a las empresas o personas que únicamente se movían por el beneficio económico, mientras que en la segunda se centra en los mecanismos gubernamentales y mucho más.

El crimen del siglo revela datos escalofriantes de laboratorios y política.

Según detalla HBO, la producción "devela una red de tráfico y mentiras con la ayuda de denunciantes, informantes, documentos filtrados recientemente, entrevistas exclusivas y acceso detrás de cámara de investigaciones, y presentando las opiniones de médicos, periodistas, antiguos y actuales funcionarios del Estado, abogados y representantes de laboratorios, además de graves testimonios de víctimas de la dependencia de opioides. Gibney expone que las industrias farmacéuticas son en realidad las grandes responsables por fabricar una crisis con la cual lucran, que involucra miles de millones de dólares y miles de vidas".

Entre los testimonios que presenta el documental están los del ex agente de la DEA Joe Rannazzisi; el ex abogado de la DEA Jonathan Novak; los reporteros del The Washington Post Sari Horwitz, Scott Higham y Lenny Bernstein; los fiscales públicos de Massachusetts David Lazarus, Nathaniel Yeager y Fred Wyshak; de Alec Burlakoff, exvicepresidente de Ventas de Insys; de Sunrise Lee, exgerente regional de ventas de Insys; y del traficante de fentanilo Sidney Caleb Lanier.

Un trabajo de dos partes y cuatro horas de duración, que ha recibido críticas mixtas por parte de la prensa norteamericana, las que en su mayoría destacan los datos que el director entrega para revelar una crisis que en sus palabras fue "fabricada", por una industria que dispensó 100 mil millones de píldoras entre 2006 y 2014. "¿Las compañías realmente pensaron que todas esas píldoras eran para el dolor de espalda? se pregunta Gibney en el filme.