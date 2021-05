¿Sos fan del drama? Estas son las películas disponibles en Netflix que deberías ver

Monstruo es uno de los últimos éxitos de Netflix; si todavía no la viste tenés que considerarla la próxima vez que te sientes a ver una película

En las últimas semanas, Monstruo se convirtió en uno de los éxitos de Netflix, y eso que no es una película producida por la propia plataforma.

Monstruo se estrenó en el año 2018 en el Festival de Sundance, y hace muy poco tiempo, tres años más tarde, Netflix la adquirió para distribuirla por todo el mundo y darle el reconocimiento que se merece.

No es tan extraño que la gran plataforma de streaming se interesara por Monstruo y que los suscriptores la mantuvieran durante días entre lo más visto. Desde que se estrenó El Juicio de los 7 de Chicago, el interés de los usuarios por las películas de Netflix de drama social aumentó considerablemente, así que Monstruo tenía muchas posibilidades de convertirse en una favorita de los suscriptores y así lo fue.

La película, dirigida por Anthony Mandler (quien dirigió numerosos vídeos musicales de Rihanna, Beyoncé o Jay-Z entre otros), está basada en el libro homónimo de Walter Dean Myers y cuenta con la participación de A$AP Rocky, John Legend o Jennifer Hudson entre otros.

Monstruo cuenta la historia de un joven estudiante sobresaliente de 17 años, Steve Harmon (Kelvin Harrison Jr.), cuya vida cambia radicalmente cuando lo acusan de asesinato. La película nos muestra cómo Steve pasa de ser un chico alegre, simpático, con todo el futuro por delante a un joven que se debe enfrentar a la complicada justicia estadounidense para limpiar su nombre y evitar pasar el resto de su vida en prisión.

Esta es una película imprescindible que no debe faltar en la lista de nadie, por eso, si todavía no la viste, es hora de sumarla. Y para quienes no les haya pasado desapercibida, a continuación te dejamos una lista de películas de Netflix de drama social para ver después de Monstruo.

1. See you yesterday

No es una película dramática de las de todos los días. Es una mezcla entre el drama social y la ciencia ficción. Este éxito cuenta la historia de dos jóvenes genios que, tras un trágico tiroteo, comienzan a hacer viajes al pasado para cambiar algo.

2. Tigre Blanco

Esta película dramática de Netflix no tiene lugar en Estados Unidos sino en la India; cuenta la historia de un chofer de una familia rica que, a través de su astucia, logra salir de la pobreza y convertirse en empresario. La película está basada en el libro homónimo superventas de Aravind Adiga.

3. Dos completos desconocidos

Se podría decir que este título es un corto, pero muy bien recibido por la crítica. Sorprendentemente, también cuenta con un toque de ciencia ficción. Los dramas sociales no son siempre iguales ni tienen que estar centrados en un juicio para hacernos aprender algo. En este caso el corto trata sobre un joven que vuelve a casa con su perro y queda atrapado en un bucle temporal en el que se ve en medio de un enfrentamiento mortal con un policía.

4. La vida ante sí

"La vida por delante" es la segunda versión cinematográfica de la novela homónima de Romain Gary, el que fuera marido de Jean Seberg; la primera fue en 1977 y se llamó "Madame Rosa", como la protagonista. En esta ocasión, y con el extrarradio de la ciudad italiana de Bari como escenario, la producción cuenta la historia de una exprostituta y superviviente a Auschwitz (Loren), que se gana la vida cuidando a los hijos de sus compañeras de profesión.

5. El Juicio de los 7 de Chicago

En 1969, el gobierno federal acusó a siete personas de conspiración y se produjeron protestas en la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago.