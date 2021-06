Juana Viale se enojó con el Papa Francisco por sus dichos sobre la propiedad privada: "Actúe con el ejemplo"

La conductora que sigue en reemplazo de su abuela, Mirtha Legrand, dio su opinión sobre los dichos del Papa Francisco y se muestra cada vez "más picante"

Cada vez más segura en su rol de conductora, Juana Viale no esconde sus opiniones ni en la pantalla de televisión ni en las redes sociales. Desde que se decretó la primera cuarentena obligatoria, allá por marzo de 2020, la actriz se hizo cargo de los dos programas de su abuela -La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand- y fue desarrollando un estilo propio, con las influencias inevitables de la familia.

En esta oportunidad, la actriz expresó su posición ni más ni menos que ante el papa Francisco. Todo ocurrió en el terreno de Twitter, donde el Sumo Pontífice realizó un pedido respecto a la situación en el Sudeste Asiático que causó revuelo: "Junto con los obispos de Myanmar, suplico que se permitan corredores humanitarios y que las iglesias, pagodas, monasterios, mezquitas, templos, escuelas y hospitales sean lugares neutrales de refugio. ¡Que el Corazón de Cristo toque los corazones de todos llevando paz a Myanmar!", escribió el papa en su cuenta oficial @pontifex.

La actriz se hizo eco de estas palabras de Francisco, y le contestó su mensaje poniendo el foco en declaraciones previas del sacerdote argentino: "Señor, abra el Vaticano y todas las propiedades que la iglesia tiene.... para recibir a refugiados... además porque la propiedad privada es un derecho secundario....actúe con el ejemplo...", escribió la nieta de Mirtha en la red social del pajarito.

El papa Francisco, en su último encuentro con Alberto Fernández.

La segunda parte de la cita hace referencia a unos dichos anteriores de Bergoglio a la Conferencia Internacional del Trabajo, en los que se refirió a la propiedad privada como "un derecho secundario" que depende de este derecho primario, que es "el destino universal de los bienes".

Semanas atrás, Juana recibió en La noche de Mirtha al ex presidente Mauricio Macri, con quién tuvo una charla íntima con motivo de la presentación de su libro "Segundo tiempo": "Sé que hay mucha expectativa. Estoy súper relajada porque va a ser una charla maravillosa con el ex presidente de la Nación. No vamos a esquivar ninguna pregunta", señaló la conductora antes de recibir al primer mandatario de la Argentina entre 2015 y 2019.

Ejercitando la escucha y con paciencia, Juana preguntó por los diferentes actores políticos en este momento del país e indagó en las internas del Pro. Además, quiso saber por la experiencia de Macri cuando estuvo secuestrado, hace ya treinta años. Le preguntó por la caja dónde estuvo cautivo, por el vínculo amistoso que entabló con uno de sus secuestradores y siguió atenta el estremecedor relato del ex presidente. Tampoco esquivó la pregunta sobre la relación con su padre Franco, y allí Mauricio habló de la competencia entre ambos y del final que los encontró habiendo sanado heridas.

Juana Viale sigue al frente de los programas de su abuela.

El sábado pasado, Juana recibió a la periodista Carolina Losada, que decidió involucrarse en política. Ante la consulta de Juana Viale de porqué había dado el paso, apuntó: "Me metí porque estamos yendo a un lugar… hacia Venezuela. Somos amigos de Nicaragua. Estamos acercándonos a dictaduras. Estamos lejos de los principios del republicanismo, de los valores de Raúl Alfonsín que tanto me representa". Y en este sentido, se refirió a Ricardo Alfonsín en alianza con Alberto Fernández y dijo no saber "qué diría su papá si lo viera".

En su argumentación Losada opinó: "Hay un agotamiento tal que la gente no tiene ganas. Tengo un montón de amigos que se fueron del país. Yo mismo lo pensé. Acá lo que hacen es trabarte en todo". También dijo: "Hay mucha gente como yo que se está queriendo meter en la política… Hay gente honesta. Está buenísimo que se metan para oxigenar".