Si Alberto Fernández se vacunó y contagió, ¿para qué sirve la Sputnik V?: responde Fernán Quirós

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires habló acerca de la vacuna Sputnik V y de las dudas que se generaron en torno a su efectividad

El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, estuvo presente en el programa La Noche de Mirtha Legrand, actualmente conducido por Juana Viale. A lo largo de la emisión, el funcionario porteño hizo algunas aclaraciones acerca de la vacuna Sputnik V, a raíz de que el presidente Alberto Fernández hubiera comunicado su diagnóstico positivo de coronavirus, incluso habiéndose vacunado con ambas dosis.

El titular de la cartera sanitaria aseguró que "lo importante es construir un vínculo en el que se le diga a la gente qué es lo que está pasando". Además, explicó por qué es posible contraer coronavirus después de haberse aplicado la vacuna.

"A veces hay cierta confusión pública sobre cuál es el objetivo y cuál es la estratégica de la campaña de vacunación. Esta en particular se llama de ‘mitigación del riesgo o para evitar el daño’, por eso es que se vacuna a los grupos de riesgo. No se intenta inicialmente lograr la inmunidad de rebaño o que el virus no circule", afirmó Fernán Quirós.

Fernán Quirós le recontra cerró la boca a Feinmann y Juana Viale por dudar de la efectividad de la vacuna pic.twitter.com/vLPC9IlFcc — Revolución Popular (@RPN_Oficial) April 4, 2021

En este sentido, continuó: "Lo que se intenta es que la circulación viral, que continúa, no genere daño. Es decir, que esa gente que se contagia no requiera terapia intensiva ni fallezca. Entonces, en esta estrategia, lo más importante de una vacuna es que evite una enfermedad grave o mortal, no que evite enfermarse. Con todas las vacunas tenés esa potencialidad de enfermarte porque aun no está claro cuánto evitan la enfermedad".

Fernán Quirós estuvo invitado al programa La noche de Mirtha, conducido por Juana Viale

En ese momento, Juana Viale le preguntó acerca de la pertinencia del uso de la palabra "inmunidad" cuando se hace referencia a la vacunación. En su respuesta, Quirós señaló: "Estás inmune a tener una enfermedad grave y mortal, incluso las vacunas que se han aplicado en una sola dosis inicial, postergando la segunda, han demostrado un efecto muy significativo con una enfermedad grave y mortal".

"El mensaje es: no hay ninguna novedad de que el señor Presidente -que, por supuesto, le deseo que se recupere rápidamente- esté contagiado. Esto no implica que haya que tener que cambiar la estrategia. Es decir, la estrategia es la apropiada, evita la enfermedad grave y mortal y eso es lo que buscamos".

Eduardo Feinmann, quien también estaba presente en la mesa encabezada por Juana Viale, acotó: "Entonces, uno se vacuna y no se va a morir".

Eduardo Feinmann fue otro de los invitados del programa La noche de Mirtha

En otro momento, Quirós indicó que en la Ciudad de Buenos Aires se ha "intensificando el rastreo, el testeo y el aislamiento". Además, afirmó que se han tomado "medidas para preparar el sistema de salud y cuidar a sus trabajadores" en este nuevo crecimiento de casos de coronavirus.

El ministro de Salud porteño aprovechó la oportunidad para reforzar la idea de que es necesario cuidarse y de que la responsabilidad ciudadana es esencial. "Debemos demorar la segunda ola lo más posible", dijo.

"A partir de que la mayoría de los grupos de riesgo estén vacunados, eso en la Argentina pasará seguramente para fines de mayo, junio o julio, son 15 millones de personas, tendremos una situación distinta, pero no va a ser normal", finalizó.