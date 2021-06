¿Tenés Disney+? Estas son las series que se estrenan en julio en la plataforma

A un paso de comenzar un nuevo mes, la gran plataforma de streaming reveló los títulos que se incorporarán a su enorme catálogo

Disney+ sigue posicionándose en el gigante mercado de las plataformas de streaming y sus grandes lanzamientos lo ayudan a seguir escalando.

A nada de comenzar el séptimo mes del año, la plataforma reveló cuáles serán los nuevos títulos que podrán disfrutar sus usuarios. Esta vez, nos concentramos en las series.

Para que no te pierdas de ninguna, te traemos la lista completa de aquellas que se estrenarán el próximo mes de julio en Disney+.

1. Monstruos a la obra (7 julio)

Monstruos a la obra es una serie spin-off de Monstruos S.A que se ambienta justo el día después de que la planta de energía Monstruos S.A. comienza a cosechar las risas de los niños para proporcionar energía a la ciudad de Monstruópolis, ya que la risa genera diez veces más energía que los gritos.

La historia sigue a Tylor Tuskmon, un ansioso y joven monstruo que se graduó como el mejor de su promoción en Monstruos University y que siempre soñó en convertirse en un Asustador, hasta que consigue un trabajo en Monstruos S.A. y descubre que lo que tiene que hacer es en realidad hacer reír a los niños.

2. Empire (7 julio)

Cuando el dueño de un imperio musical, y artista de hip-hop, se enferme comenzará una lucha en el seno de su familia por tomar el control del negocio.

3. Mi padre, el asesino del zodiaco (14 julio)

"The Most Dangerous Animal Of All", o "Mi padre, el asesino del zodiaco" en español, narra la historia de Gary L. Stewart, un muchacho que decide ponerse en busca de su padre biológico poco tiempo después de que su madre se pusiera en contacto con él por primera vez.

Stewart comienza a investigar y con ello a descubrir cosas de su pasado y del pasado de su familia biológica que ni si quiere podía imaginarse. Esto hace que Gary empiece a reconsiderar todo lo que creía saber de sí mismo y lo que sabe en ese momento.

4. La carrera al fin del mundo (14 julio)

Una competencia global llena de adrenalina que enfrenta a cuatro equipos entre sí en un sprint por todo el mundo y por un premio de un millón de dólares. La serie de ocho partes, creada por los productores del exitoso programa "The amazing race", es una competencia extrema sin eliminación que sigue a cuatro grupos de aventureros, cada uno partiendo de diferentes rincones de la Tierra.

5. Padre made in USA (14 julio)

Comedia de animación irónica del creador de "Padre de Familia", Seth MacFarlane, que se centra en las desventuras de otra atípica familia americana. Stan Smith es un ciudadano americano ejemplar: padre de familia, patriota, y un apasionado de su trabajo. Sin embargo, no es un ciudadano corriente. Se trata de un experto en armas de la CIA, un agente secreto con una paranoica obsesión con proteger los Estados Unidos y a su familia de las amenazas externas, ya sean terroristas, extraterrestres o los liberales que quieren "hundir los valores tradicionales".

6. El cuerpo del delito (14 julio)

Megan Hunt (Dana Delany) es una famosa experimentada neurocirujana que adora su profesión. Su carrera se ve truncada por un grave accidente de tráfico que le deja un molesto temblor en la mano como secuela y esto impide que pueda seguir operando. Sin embargo, aunque ya no puede salvar vidas, Megan quiere seguir trabajando así que decide aprovechar sus conocimientos de medicina y se convierte en forense.

La perseverancia en su trabajo y sus amplios conocimientos del cuerpo humano hacen que se convierta en toda una experta resolviendo crímenes. Su brillante reputación como cirujana la precede y para ella no existen límites a la hora de llegar hasta el final en sus investigaciones. Kate Murphy (Jeri Ryan), su jefa, siempre está de su parte, aunque intenta que la forense no meta la nariz donde no debe.

7. Cómo se crea una atracción (21 julio)

Behind the Attraction, o "Cómo se crea una atracción" en español, es una serie documental que explora la sorprendente historia de los parques de atracciones de Disney mediante imágenes y fotografías de archivo nunca antes vistas para revelar cómo surgieron los parques y cómo fueron mejorados a lo largo de los años a medida que surgen nuevas ideas.

Mediante entrevistas con Imaginarios (personas que se dedican a construir los parques de atracciones) del pasado y del presente o Leyendas Disney, como Bob Weis, Scott Trowbridge, Tom Fitzgerald, Carmen Smith o Joe Rohde, se revela secretos privilegiados de los parques más famosos e icónicos de Disney.

8. Chip y Chop. Vida en el parque (28 julio)

La nueva serie animada infantil que llegará con nuevas aventuras de las dos ardillas, pero ahora en compañía de Pluto, la fiel mascota de Mickey Mouse, quien aparece como su compañero de aventuras y quizás su salvador en más de una ocasión. Por su parte, el personaje de Chip será el nervioso y preocupado, mientras que Dale es mucho más relajado y optimista.

9. Cambiando las tablets con Robin Roberts (28 julio)

En cada episodio, Roberts se sienta con tres mujeres famosas que comparten experiencias personales y conmovedoras. Como sugiere el título del programa, los invitados a menudo "cambian las tablets" y entrevistan a Roberts y entre ellos en conversaciones sinceras y, a menudo, divertidas que muestran autenticidad y vulnerabilidad.

10. Último aviso (28 julio)

Una serie repleta de acción, con capítulos de una hora de duración, protagonizada por Jeffrey Donovan en el papel de Michael Westen, un espía proscrito. Cuando en EE.UU. se despide a un espía, no se lo notifica Recursos Humanos, se le dice que pasa a estar quemado.

11. La vida en piezas (28 julio)

Cuatro familias en una es una comedia sobre una gran familia feliz y sus momentos a veces incómodos, a menudo hilarantes y, en última instancia, hermosos hitos, tal como los cuentan sus diversos miembros.