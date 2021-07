Qué películas llegan al catálogo de Disney+ en julio

Un mes lleno de novedades para la gran plataforma de streaming que pisa cada vez más fuerte. Conocé las películas que podrás disfrutar a partir de julio

Como todas las plataformas de streaming, Disney+ actualiza su contenido todos los meses, y desde ya, julio no es la excepción.

Mientras que algunos títulos terminan su contrato, muchos otros pasan a formar parte de su enorme catálogo. Esta vez, las novedades para sus usuarios son muchas.

¿Uno de los títulos más esperados? Viuda negra. Esta producción llega como uno de los estrenos de Disney Plus más importantes del año dentro del catálogo de Premier Access.

Sin embargo, este no es el único estreno, sino que la lista es larga. Para que comiences a ponerte al día y no te pierdas de nada, te traemos todas las películas que se sumarán a Disney+ a partir de este mes de julio.

1. Glass (2 de julio)

David Dunn busca mantenerse un paso por delante de la ley mientras imparte justicia en las calles de Filadelfia. Sus talentos especiales pronto lo colocan en un curso de colisión con la Bestia, un loco psicótico que tiene una fuerza sobrehumana y 23 personalidades distintas. Su enfrentamiento épico los lleva a un encuentro con el misterioso Elijah Price, el cerebro criminal que guarda secretos críticos para ambos hombres.

2. Absolutamente fabulosas (9 de julio)

Patsy y Edina llevan una vida lujosa y llena de glamur: se dedican a comprar, beber y visitar los lugares más exclusivos de Londres. Pero de pronto se encuentran en el medio de una tormenta mediática tras ser culpadas de un grave incidente en una fiesta. Perseguidas constantemente por los periodistas, optan por idear un plan para escapar y vivir ostentosamente para siempre.

3. El planeta de los simios (9 de julio)

Luego de un aterrizaje de emergencia en un planeta inexplorado, un joven piloto de la Tierra se une a un ejército rebelde formado por simios, humanos y marginados, que lucha por la libertad. Esto lleva al piloto a descubrir que él es la prevista Segunda Venida del fundador de su mundo.

4. Viuda Negra (9 de julio)

Black Widow es una próxima película de superhéroes estadounidense basada en el personaje de Marvel Comics del mismo nombre. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, está destinada a ser la vigésimo cuarta película en el Universo cinematográfico de Marvel.

5. El origen del planeta de los simios (16 de julio)

Will Rodman, un científico de San Francisco, está experimentando con una droga con la que espera curar la enfermedad de Alzheimer que sufre su padre. Después de que su trabajo presenta una falla, Will se convierte en el protector de un chimpancé que estuvo expuesto a la droga. Caesar desarrolla una inteligencia inusual, y Will decide continuar con sus experimentos. Pero al crecer la inteligencia y habilidades de Caesar, él se convierte en una amenaza para los humanos en la Tierra.

6. Socios y sabuesos (21 de julio)

Scott Turner es un meticuloso detective que está investigando un difícil caso de homicidio. Un día encuentra en la calle a un perro vulgar y con muy malos modales, al que decide adoptar y que pronto se convierte en el mejor ayudante que nunca tuvo.

7. El amanecer del planeta de los simios (23 de julio)

Diez años después de la hecatombe, los simios dominan el planeta, pero una colonia de humanos logró sobrevivir al virus. César, el líder de los primates, debe elegir entre tratar de cooperar con los humanos o intentar exterminarlos.

8. La guerra del planeta de los simios (30 de julio)

César y sus simios son obligados a enfrentar un conflicto mortal contra un ejército de humanos liderado por un brutal coronel. Después de sufrir pérdidas enormes, César pelea con sus instintos más oscuros en una búsqueda por vengar a su especie.

9. Jungle Cruise (30 de julio)

Jungle Cruise es una película estadounidense de aventuras basada en la atracción del mismo nombre del parque temático de Disney, como lo fue en su momento Piratas del Caribe.