"Infumable panqueque": Jorge Rial publicó un adelanto de su programa y lo mataron en redes

Jorge Rial publicó un adelanto de su nuevo programa de radio, Argenzuela, que comenzará el próximo lunes y se emitirá de lunes a viernes

Jorge Rial compartió un adelanto de su programa radial Argenzuela, que comenzará el próximo lunes por el aire de Radio 10.

"Volver a la radio es una de las cosas más lindas que me pueden pasar. Viví la gloria del nacimiento de Radio10 a fines de los 90 y me divertí como loco en la mañana de Radio La red con Ciudad GotiK. Entreviste [sic] a todos. Artistas, políticos y deportistas. Hasta un día, enojado por las preguntas, Hugo Chávez me mandaba a la mierda al aire", comienza el posteo de Jorge Rial.

Luego, continúa: "Magia es la palabra que define la radio. Y magia es lo que voy a buscar y recuperar a partir del lunes que viene a partir de las 17.30. Otra vez en @radio10. Y soy feliz. Ojalá me puedan acompañar. A mi y a un gran equipo que vamos a intentar informarlos y divertirlos cuando vuelvan a su casa. Los espero el lunes 5 de julio, a partir de las 17.30 y hasta las 20, en @radio10. Cómo nos vamos a llamar? Argenzuela, ese país extraño que alguien inventó y que ahora tendrá su propio programa. Solo en Argentina pasan esas cosas. Nos vemos!!!!".

Los comentarios que recibió

Si bien en la publicación se vieron algunos comentarios positivos -como el de su esposa, Romina Pereiro-, muchos usuarios de Instagram se mostraron molestos con el nuevo programa del ex conductor de Intrusos e incluso con él mismo.

"Infumable panqueque ni el loro te va a escuchar", afirmó uno de los usuarios.

"Jorge, qué pena, te quería mucho y te seguía, pero me desilusionaste. Ya no puedo creer lo que decís", fue el comentario que dejó una seguidora del periodista.

Algunos comentarios en la publicación de Rial

"Te estás quedando sin opciones. Cómo te cagaste la imagen", dijo una mujer en la publicación que subió Rial.

Rial eligió un polémico nombre para su programa

El conductor mediático Jorge Rial firmó contrato con Radio 10 para estar al frente de un ciclo radial, tras su renuncia a Intrusos (América, lunes a viernes a las 13.30) y al posterior fracaso de TV Nostra. Su nuevo programa tendrá un nombre picante, que genera polémica: "Argenzuela".

Fuentes de la emisora confirmaron al diario porteño Clarín que Argenzuela será el nombre del nuevo programa de Rial, que saldría al aire desde este mes, en la franja horaria de la "segunda tarde", entre las 17.00 y las 20.00.

​El desembarco de Jorge Rial en la AM 710 significa su regreso a esa emisora, donde condujo El Paparazzi, y Argentina, país generoso hace ya más de 15 años, y también su vuelta al éter en general, dado que la última vez que hizo radio fue en La Red con Ciudad Goti-K.

​El presentador estuvo en la AM 910 durante 6 años, y renunció en 2016 para acompañar y cuidar a su hija, Morena Rial, quien tenía problemas de salud y fue operada para realizarse un by-pass gástrico.

Rial desembarca en Radio 10 luego de que su llegada a Del Plata en 2020 se viese frustrada a causa de la pandemia del coronavirus, y también después de haber rechazado una oferta televisiva en C5N.

Rial vuelve a los medios luego del fracaso de TV Nostra.

El origen de "Argenzuela"

El término que fusiona los nombres de la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela suele ser utilizado con frecuencia desde comienzos de la década pasada por los críticos al kirchnerismo.

El término hace alusión a que las medidas gubernamentales y económicas, son afines al chavismo y podrían derivar en una crisis como la que sufre el pueblo venezolano con el régimen de Nicolás Maduro.

Argenzuela volvió a tomar popularidad con la asunción de Alberto Fernández y la vuelta al poder del kirchnerismo en 2019, y resonó aún más fuertes con las declaraciones que hizo Susana Giménez desde Uruguay el pasado abril de 2021.

"Lo que no quiero es Argenzuela. No voy a vivir en Argenzuela", dijo la diva cuando fue indagada sobre un posible regreso al país en el programa Pan y Circo (Radio Rivadavia, lunes a viernes a las 15).

Susana Giménez popularizó la palabra "Argenzuela".

"Yo sé lo que es eso, trabajé mucho en Venezuela y es muy triste, se me caen las lágrimas. Veo que vamos hacia ahí, vamos en ese camino", argumentó Susana en dicha entrevista, lo que generó un revuelo a favor y en contra de su opinión, en las redes sociales.

"La gente esta deprimida y sin laburo, y el trabajo es lo principal. No se puede vivir de un bono que te da el Estado, de mendigar. La gente se acostumbró a que si no tenés trabajo, te dan un bono. No es así. Nosotros somos una generación que del trabajo hacíamos una cultura", explicó Susana.

Curiosamente, luego del abrupto final de TV Nostra, el programa de América que Jorge Rial decidió levantar tras menos de dos meses de aire, la diva de los teléfonos tuvo un picante gesto contra el periodista de 59 años como consecuencia de un error en Twitter. "Todo llega", aseguró la conductora de Telefe al ver que Rial contaba que "chocó una Ferrari".

A diferencia de Susana Giménez, quien siempre se expresó a favor de Mauricio Macri y Juntos por el Cambio, Jorge Rial manifestó su apoyo a Alberto Fernández en las elecciones de 2019.

Sin embargo, a lo largo de este 2021 declaró varias veces sentirse "decepcionado" con la gestión, y criticó a funcionarios del Gobierno, como por ejemplo, Carlos Zannini y Santiago Cafiero.