Con esta contudente frase, Jorge Rial abandonó América TV tras 20 años: cuáles son sus planes

Jorge Rial reveló que firmó su rescisión con el canal América TV y aseguró que quedaron "20 años de dejar todo resumido en cuatro líneas"

Jorge Rial es uno de los periodistas del espectáculo más reconocidos en la Argentina. En los últimos 20 años se posicionó como una de las caras del canal América TV.

Sin enbargo, en este 2021, algunos cambios que hizo Rial dejaron perplejos a muchos. Hace un tiempo renunció a TV Nostra, el ciclo que tenía en la señal y al que había apostado para dejar en nuevas manos su famoso programa Intrusos, que condujo durante años.

Ahora, una nueva decisión del conductor sorprende a los televidentes. A través de su cuenta de Twitter, Rial anunció que le dijo adiós en forma definitiva a América TV.

Hoy firme mi rescisión con @AmericaTV. 20 años de dejar todo resumido en cuatro líneas. — JORGE RIAL (@rialjorge) July 29, 2021

"Hoy firmé mi rescisión con @AmericaTV. 20 años de dejar todo resumido en cuatro líneas", señaló el conductor, quien rápidamente recibió una gran cantidad de comentarios en su posteo. Algunos de ellos lo apoyaban, mientras que otros se manifestaban en contra de su persona y de su trabajo.

Jorge Rial había dejado Intrusos para conducir TV Nostra

Pero se queda en Argenzuela

Cabe recordar que Rial comenzó, hace varias semanas, un programa en Radio 10, llamado Argenzuela. Cuando se fue de TV Nostra el conductor había afirmado: "Tomé la decisión de terminar TV Nostra con todo el dolor del mundo. A veces uno, de este lado de la pantalla, se sobrevalora. A veces uno piensa que sabe lo que el otro quiere y la verdad es que no es este el caso. Siento que tendré que revisar qué hice hasta ahora. Pido disculpas por haberlos decepcionado. Me tomaré un tiempo para ver errores. Me pusieron una Ferrari y la choqué".

​El desembarco de Jorge Rial en la AM 710 significó su regreso a esa emisora, donde condujo El Paparazzi, y Argentina, país generoso hace ya más de 15 años, y también su vuelta al éter en general, dado que la última vez que hizo radio fue en La Red con Ciudad Goti-K.

​El presentador estuvo en la AM 910 durante 6 años, y renunció en 2016 para acompañar y cuidar a su hija, Morena Rial, quien tenía problemas de salud y fue operada para realizarse un by-pass gástrico.

Rial desembarcó en Radio 10 luego de que su llegada a Del Plata en 2020 se viese frustrada a causa de la pandemia del coronavirus, y también después de haber rechazado una oferta televisiva en C5N.

Rial vuelve a los medios luego del fracaso de TV Nostra

El origen de "Argenzuela"

El término que fusiona los nombres de la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela suele ser utilizado con frecuencia desde comienzos de la década pasada por los críticos al kirchnerismo.

El término hace alusión a que las medidas gubernamentales y económicas, son afines al chavismo y podrían derivar en una crisis como la que sufre el pueblo venezolano con el régimen de Nicolás Maduro.

Argenzuela volvió a tomar popularidad con la asunción de Alberto Fernández y la vuelta al poder del kirchnerismo en 2019, y resonó aún más fuertes con las declaraciones que hizo Susana Giménez desde Uruguay el pasado abril de 2021.

"Lo que no quiero es Argenzuela. No voy a vivir en Argenzuela", dijo la diva cuando fue indagada sobre un posible regreso al país en el programa Pan y Circo (Radio Rivadavia, lunes a viernes a las 15).

Susana Giménez popularizó la palabra "Argenzuela".

"Yo sé lo que es eso, trabajé mucho en Venezuela y es muy triste, se me caen las lágrimas. Veo que vamos hacia ahí, vamos en ese camino", argumentó Susana en dicha entrevista, lo que generó un revuelo a favor y en contra de su opinión, en las redes sociales.

"La gente esta deprimida y sin laburo, y el trabajo es lo principal. No se puede vivir de un bono que te da el Estado, de mendigar. La gente se acostumbró a que si no tenés trabajo, te dan un bono. No es así. Nosotros somos una generación que del trabajo hacíamos una cultura", explicó Susana.

Curiosamente, luego del abrupto final de TV Nostra, el programa de América que Jorge Rial decidió levantar tras menos de dos meses de aire, la diva de los teléfonos tuvo un picante gesto contra el periodista de 59 años como consecuencia de un error en Twitter. "Todo llega", aseguró la conductora de Telefe al ver que Rial contaba que "chocó una Ferrari".

A diferencia de Susana Giménez, quien siempre se expresó a favor de Mauricio Macri y Juntos por el Cambio, Jorge Rial manifestó su apoyo a Alberto Fernández en las elecciones de 2019.

Sin embargo, a lo largo de este 2021 declaró varias veces sentirse "decepcionado" con la gestión, y criticó a funcionarios del Gobierno, como por ejemplo, Carlos Zannini y Santiago Cafiero.