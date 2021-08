Locura en París por la presentación de Messi: "Tengo la misma ilusión y las mismas ganas que cuando era un nene"

Lionel Messi dio su primera conferencia de prensa en el París Saint Germain. A sala colmada, junto al presidente de PSG,Nasser Al-Khelaifi, Messi fue presentado como nuevo jugador.

Ocho minutos después de lo pactado, el rosarino apareció en la sala de conferencias del estadio del PSG con su esposa Antonela y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

"Estoy muy contento y orgulloso de presentar hoy a Leo Messi como jugador del PSG. Es un día histórico para el club y para el mundo del fútbol", comenzó en inglés Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, el único que lo acompañó en la mesa del salón colmado de periodistas y reporteros gráficos, mientras Leo escuchaba la traducción en los auriculares.

"Agradezco las palabras del presidente. Estoy muy feliz. Todos saben que mi salida del Barcelona fue muy duro porque son muchos años y es difícil el cambio después de tanto tiempo. Pero no más llegar acá, la felicidad es enorme, estoy muy ilusionado con empezar ya a entrenar. Estoy disfrutándolo muchísimo desde que llegué. No aguanto más las ganas de encontrarme con mis compañeros y el cuerpo técnico para empezar esta nueva etapa", señaló Leo.

Messi: "Tengo las mismas ganas que cuando era un nene"

"No voy a estar en ningun lugar mejor que acá", agregó.

El argentino fundamentó su decisión en que el PSG es "un club ambicioso" y explicó que tanto el cuerpo técnico comandado por Mauricio Pochettino como el plantel tuvieron incidencia en su llegada a Francia.

"Influyó y mucho el vestuario y el cuerpo técnico. Lo primero que hicimos fue hablar con Pochettino, porque tengo una relación y lo conozco de hace muchísimo tiempo, y ser argentinos facilita las cosas también. Hablamos y estuvo todo muy bien desde el principio. El cuerpo técnico y el plantel que tiene el París hizo mucho para que eligiera este club", señaló.

Sobre sus compañeros, entre los que está su amigo Neymar, agregó: "Tengo gente amiga y conocida. El vestuario fue una de las razones: Ney, Di María, Paredes. Hizo mucho conocerlos para elegir este lugar. Mirando la plantilla uno se ilusiona y ve que tiene muchísimas chances de conseguir el objetivo que uno quiere. Ya buscábamos el mismo objetivo antes, ojalá ahora juntos seamos más fuertes".

⚽️ Presentación de Leo Messi en directo desde el Parc des Princes ???????? https://t.co/X8KUD8X9vC — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) August 11, 2021

"Es una felicidad enorme y una locura vivir el día a día con esta plantilla que tiene grandes figuras y ha hecho fichajes espectaculares. Tengo mucha ilusión para empezar a competir porque lo voy a hacer con los mejores. Es hermoso disfrutar de todo eso", destacó.

Respecto a su debut en el PSG, Leo señaló: "No sé cuándo jugaré. Vengo de unas vacaciones y más de un mes parado. Ayer recién vi al técnico y su cuerpo técnico. Seguramente tendré que hacer una pretemporada solo. Ojalá sea lo antes posible porque quiero jugar.​ Pero no puedo decir una fecha, dependerá de cuándo el cuerpo técnico decida que sea el momento y ahí estaré con muchas ganas", indicó.

Messi insistió en que llega "a un equipo que prácticamente está hecho".

"Yo vengo a ayudar, a intentar dar el máximo, vengo con muchísima ilusión y más ganas que nunca. Mi objetivo es volver a levantar otra Champions y creo que caí al lugar ideal para tener más chances y poder conseguirlo", puntualizó Messi.

"No es fácil ganar la Champions. A veces podés tener el mejor equipo del mundo y no ganar. Sabemos lo difícil que es, el París también lo sabe, teniendo un equipazo estuvo muy cerquita pero no la pudo conseguir. No sé qué hace falta, pero hay que tener un grupo unido y fuerte, como creo que es este vestuario por lo que se ve de afuera. Y después hay que tener un poquito de suerte en el fútbol. No siempre gana el mejor, ha pasado que los mejores equipos del mundo no la ganaron, es una competición especial y eso lo hace tan linda y que todo el mundo la quiera", puntualizó Messi.

"Todo lo que me pasó en esta última semana fue duro por un lado y rápido y emocionante al mismo tiempo, sin dejar atrás todo lo que pasé, porque eso no se deja atrás de un día para el otro. Es una nueva etapa en lo deportivo y en lo familiar. Toda esta semana me tocó pasar por esos sentimientos y lo fuimos asimilando de a poquito como podía cada uno. Antes de irme sin saber adonde, le dije al aficionado del Barcelona que siempre iba a estar agradecido porque esa es mi casa", amplio el astro del fútbol mundial.