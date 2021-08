6 películas recomendadas para ver en Netflix este fin de semana

Netflix tiene un capítulo con cientos de películas y series de diversos géneros que se pueden disfrutar durante el fin de semana

El catálogo de Netflix es muy amplio. Allí se pueden encontrar cientos de películas y series de diversos géneros, de modo que todos los usuarios pueden encontrar una alternativa para pasar sus ratos libres.

6 películas recomendadas para ver en Netflix

Memorias de un asesino: las cintas de Nielsen

Desde su celda en la cárcel, Dennis Nilsen –el asesino en serie más famoso del Reino Unido– relata su vida y los atroces crímenes que cometió en la década de los 80 contra jóvenes vulnerables que llevó a su casa, acogió y después estrangulo y enterró. Dennis Nilsen murió en 2018, pero dejó su historia grabada en espeluznantes cintas de audio (cassette), en concreto, más de 250 horas de conversación que intentan desentrañar los motivos que llevaron a convertirse en un psicópata.

Beckett (2021)

John David Washington protagoniza este thriller original de Netflix del director italiano Ferdinando Cito Filomarino. Estando de vacaciones en Grecia, un devastador accidente obliga al turista estadounidense Beckett (Washington) a correr para salvar su vida, ya que se ha convertido en el principal sospechoso. Intentando desesperadamente llegar a la embajada estadounidense para limpiar su nombre, las autoridades se acercan, aumentan los disturbios políticos y Beckett se encuentra atrapado en una conspiración de la que no tiene arte ni parte.

The Devil All the Time (2020)

Escrita y dirigida por Antonio Campos (James White, Martha Marcy May Marlene), The Devil All the Time es un gótico americano en su forma más perversa. Ambientada en la zona rural del sur de Ohio y Virginia Occidental después de la Segunda Guerra Mundial, la historia sigue a Arvin Russell (Tom Holland), un joven que está decidido a proteger a sus seres queridos contra la corrupción y la violencia que asuelan su ciudad. Desde completos desconocidos, hasta las instituciones más poderosas de la zona, la brutalidad está omnipresente, ya que todos buscan desesperadamente hacer valer sus propios pequeños pedazos de poder en un mundo roto, pero en recuperación. Sin embargo, las cosas no están mejorando para todos y The Devil All the Time se toma su tiempo para explorar el trauma generacional y las frías verdades que habitan en esta siniestra ciudad.

The Vault (2021)

Hay un tesoro guardado en una bóveda del Banco de España, y no hablamos necesariamente de billetes ni lingotes de oro. ¿Será posible entrar en un habitáculo tan misterioso como impenetrable, y sacarlo antes de que nadie se dé cuenta? Muchos de seguro recordarán La casa de papel, y con razón, ya que por aquí también hay una banda de desadaptados bajo el mando de verdaderos genios del cálculo y de la elaboración de planes A, B y C, aunque también hay una gran diferencia: los atracadores solo tendrán 105 minutos para entrar y salir. Deberán distraer a los guardias y demás funcionarios, y la final del Mundial de Fútbol de 2010 será un aliado más.

Aftermath (2021)

Natalie y Kevin son una joven pareja joven que no están pasando por el mejor momento de su relación. en realidad, tienen dons opciones: o separarse, o empezar nuevamente desde cero. En esta disyuntiva reciben una oferta increíble: la posibilidad de vivir en una casa que, en circunstancias normales, nunca podrían pagar. ¿Qué mejor para este nuevo reinicio como pareja? ¿Qué podría salir mal? Pues, posiblemente, el que la casa en cuestión tiene un pasado demasiado oscuro, pasado que se hará presente desde el primer momento en la vida de estos nuevos inquilinos. Prepárate para pasar miedo.

The Losers (2010)

Una unidad de élite de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos es enviada a la jungla boliviana en una misión de búsqueda y destrucción. Parece una misión más para el equipo de Clay, Jensen, Roque, Pooch y Cougar, pero pronto todos se ven en la diana de una traición letal instigada desde adentro por un poderoso enemigo conocido solo como Max. No parece haber escapatoria, y hacerse los muertos parece ser la única opción razonable. Pero ninguno de ellos olvida la traición, y sigilosamente volverán por venganza.