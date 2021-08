Nike: ¿cuál es el origen del nombre de la marca y qué significa el logo?

Nike es una marca de ropa deportiva conocida en todo el mundo, pero puede que muchos desconozcan cuál es el origen de su nombre

Nike es una marca conocida a nivel mundial. Diseña, desarrolla, fabrica y comercializa equipamiento deportivo en todas las categorías. Sus acciones en el último año han subido desde los 111 dólares a los 165 de la última sesión del Nasdaq. Sus ingresos se cifran en millones, concretamente 37,4 miles de millones de dólares. Hasta el año pasado tenía 75.400 trabajadores en plantilla.

El año 1968 fue cuando empezó a funcionar, aunque en aquel momento su nombre era Blue Ribbons Sports. No fue hasta el año 1971 cuando adoptaron el nombre de la diosa griega de la victoria, Nike. De acuerdo a lo que cuenta la historia, es el símbolo del triunfo en la mitología griega, se ha representado siempre como una pequeña mujer con alas. Nike pasó sus primeros años de vida entre los mortales. Sin embargo, al conocer el lado oscuro de la humanidad decidió regresar al Olimpo.

Cuál es el origen del logo de Nike

La estudiante de diseño gráfico Carolyn Davidson es la autora del logo más reconocido del mundo. En aquel momento, el experto cobró apenas 35 dólares. Phil Knight, el creador de la marca, le regaló en 1983 un anillo y acciones la compañía como agradecimiento por su trabajo. Al logo de Nike se le conoce con el nombre de ‘Swoosh’.

Cuáles son los modelos más emblemáticos

Air Trainer 1 (1987)

Air Trainer 1

Air Max 95 (1995)

Air Max 95

Air Force 1 (1982)

Air Force 1

Air Max 1 (1987)

Air Max 1

Air Jordan (1985)

Air Jordan

Fue precisamente su patrocinio con el jugador de la NBA Michael Jordan en el año 1985 lo que llevó a Nike a la fama mundial, ya que estaban en una grave crisis comercial por el aumento de ventas de Reebok y Adidas. En este sentido, el éxito de Jordan los hizo volar. Como bien hacía su jugador emblema, las "Air Jordan" vendieron más de cien millones de dólares en su primer año.

De hecho, fue tal el éxito que tuvo esta asociación que el posicionamiento en el mercado cambió: se duplicó el precio para que fueran las más caras del mercado. Actualmente, algunos modelos superan los 200 dólares.

El slogan

En esa época, por los años ‘80 Nike lanzó su famoso slogan "Just Do It" (Sólo hazlo), reconocido en todo el mundo. Una frase que representa sus valores y lo que quieren fomentar.

Datos en pandemia

En el segundo trimestre del año 2020 las ventas de Nike aumentaron un 82%, aumentando un 10% de las ganancias totales, lo que se traduce en 10.520 millones de dólares durante el año pasado.