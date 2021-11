A tres meses de casi perder la vida, Chano volvió a cantar en vivo

Luego de haber sido baleado por un policía, el ex líder de Tan Biónica volvió a las actuaciones frente a su público y con entradas agotadas

El cantante, Santiago "Chano" Moreno Charpentier, exlíder de Tan Bionica y hoy solista, inició la serie de conciertos que marca su vuelta a los escenarios tras el episodio policial que casi le cuesta la vida tres meses atrás.

Luego de pasar días críticos tras recibir un balazo en el abdomen durante un incidente policial por el que debieron extirparle un riñón, el bazo y parte del páncreas, el artista de 40 años encaró un nuevo tratamiento de rehabilitación en una comunidad terapéutica y se puso como objetivo volver cuanto antes a hacer lo que más le apasiona. Tal es así, que ayer cantó desde el estadio Luna Park.

En la primera de las tres noches, el músico agradeció las muestras de cariño de sus seguidores. "Qué linda noche, Buenos Aires. Qué lindo de vuelta estar todos acá. No lo puedo creer. Esta vida es loca y hermosa", fueron sus primeras palabras ante miles de fanáticos.

"Les quiero pedir perdón por preocuparlos, a mi familia, a todo el mundo. Les prometo que voy a cambiar. Esta vez sí. En serio, amigos. Los que escribimos somos lamentablemente autobiográficos. Yo no sé si lo mejor está por venir, pero me conviene pensarlo así. Cuando nos ponemos autocompasivos y en víctimas, creemos que tenemos derecho de vivir mal y a pasarla como el orto", agregó.

Sobre lo ocurrido, el músico argentino ingresó al Sanatorio Otamendi el pasado 26 de julio luego de haber protagonizado un confuso episodio. Las primeras versiones indicaron que estaba en su casa de Exaltación de la Cruz junto a su mamá cuando sufrió un brote psicótico, producto del consumo de drogas.

Cuando la Policía se hizo presente en el lugar junto a una ambulancia, el artista intentó atacarlos con un cuchillo. En ese momento uno de los oficiales se quiso defender y disparó a tal punto que la bala impactó en el abdomen de Chano.

Tiempo más tarde, el cantante estuvo en terapia intensiva hasta que recibió el alta y siguió su tratamiento en un centro de rehabilitación.

Declaró ante la justicia

El martes 21 de septiembre, el músico se presentó ante la Fiscalía de Campana para colaborar con la investigación de su causa y contó como es su nueva vida. "Me encuentro muy bien, les agradezco a todos todo este tiempo que estuvieron preocupándose. Me encuentro bárbaro. Estoy en una comunidad terapéutica, me estoy recuperando y desintoxicando. Empezando a trabajar de a poco", contó con entusiasmo.

Sobre aquella madrugada del 26 de julio en la que terminó gravemente herido, aseguró que no se acuerda nada de lo ocurrido. "No tengo ni un recuerdo, realmente mi cabeza entró en shock tal vez para protegerme de lo que había pasado. Tengo el recuerdo lamentable del sufrimiento de mi mamá por la situación, y por una tocada de fondo más en mi vida y espero que sea la última", se sinceró sobre sus adicciones", señaló.

Chano presentó nueva música y volverá al Luna Park en noviembre

También explicó cómo es su rutina en pleno tratamiento de rehabilitación: "Estoy en una comunidad terapéutica, me levanto muy temprano, trabajando mucho mis límites, hago grupos, compongo, mucha educación sentimental y emocional. Fundamentalmente, trabajando mis límites. Estoy haciendo un poco de música". Asimismo, contó que desde la institución en la que está internado no tiene contacto con el mundo exterior: "Leo un poco el diario, pero si hay una noticia mía la recortan". Por último, aprovechó para agradecer las muestras de cariño que tanto él como su familia recibieron en las últimas semanas.