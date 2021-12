Con un video y 28 tortas, Alberto Samid apuntó contra la Justicia

El empresario matarife denunció que lleva 28 años procesado y que no le otorgan la libertad. "Es una locura lo que hacen conmigo", señaló

El empresario de la carne Alberto Samid, condenado a cuatro años de prisión por asociación ilícita, grabó un insólito video en las redes sociales con 28 tortas, una por cada año que lleva procesado y dejó una fuerte crítica a la Justicia.

"Buenas tardes, gracias por haber venido", arranca el video Samid en lo que parece el living de la casa donde cumple el arresto domiciliario que violó en junio de este año, cuando fue escrachado por una vecina de Ramos Mejía que lo filmó.

"Los convoqué para informarles que hace 28 años estoy procesado. Hice una torta por cada año que estoy procesado, 28 tortas hay acá", dice Samid a cámara.

"Una condena. A los delitos más aberrantes de nuestro país se los castiga con condena perpetua y la cadena perpetua toda la vida fueron 25 años. ¿Qué significan 28 años de procesamiento? No solo eso en esta injusticia de 28 años procesado, hay doble injusticia conmigo", señala Samid mientras se ven los carteles y las tortas apiladas.

Les dejo lo que les prometí. Un resumen de los 28 años de injusticias, abusos y atropellos. pic.twitter.com/GBMRpV3vcT — Alberto Samid (@soyalbertosamid) December 29, 2021

"En el debate me pidieron 4 años de cárcel, cumplí los dos tercios, pido la libertad y me dicen: 'Usted está procesado, cosa de inocencia, no puede salir'. ¿Cómo es esto? 28 años procesado, cumplo dos tercios de la condena y no puedo salir. Es una locura lo que hacen conmigo", puntualizó

"Le pregunto a todos los jueces de primera instancia, de cámara, a los fiscales, a la Corte Suprema, si es justo que alguien esté procesado 28 años, si es justo que alguien cumpla los dos tercios de la condena y no pueda salir. ¿Cómo puede ser esto? A ustedes les pregunto señores jueces: ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Me van a dejar 28 años más?" señala en el video.

En abril de 2019, el Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) condenó a Alberto Samid a cuatro años de prisión efectiva por asociación ilícita.

El fallo establece además que Samid debe pagar el costo del operativo que realizó la Policía Federal para traerlo a la Argentina desde Belice, país donde se había refugiado. Son 283.000 pesos.

La Justicia también condenó a la contadora de Samid, María Susana Moreno, a 3 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Mientras tanto, Alicia Samid, hermana del empresario de la carne, Claudio Pileo y, Teresa Fonasiert fueron sentenciados a tres años de prisión en suspenso, es decir que no irán presos.

Mientras tanto otros cuatro involucrados fueron absueltos por el tribunal. Los otros condenados eran parte o testaferros de empresas fantasma con las que Samid controlaba frigoríficos.

Samid volvió a ser noticia en junio de este año, cuando una vecina de Ramos Mejía lo filmó almorzando en un restaurante, incumpliendo la prisión domiciliaria.

"Sentí una tremenda indignación. No es posible, incluso me enojé con varios de mi mesa porque nadie se animaba, pero todos protestaban. Con una amiga nos levantamos las dos y lo fuimos a encarar", contó Norma, quien filmó el video que se viralizó.

Tras el escándalo Samid ensayó una respuesta, pero antes había dado otra. "Habiendo pasado varios días una situación de mucho stress, me produjo un síndrome confusional y en esa circunstancia me encontré en un lugar que no debí haber estado", escribió en su cuenta de Twitter.

"A todos aquellos que mi presencia le ha molestado, a la señora que me filmó, a la gente de la parrilla y principalmente a la Justicia quiero pedirles un sincero perdón", agregó.

Sin embargo, el mismo día en que fue descubierto almorzando sin permiso judicial, Samid había dado otros argumentos. "Estaba llevando mercadería y me dieron un poquito de carne", señaló.