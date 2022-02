Así fue la impactante caída de Verónica Lozano desde una aerosilla en Estados Unidos

Verónica Lozano cayó este martes desde una aerosilla en una pista de esquí de Aspen, Estados Unidos. Este viernes trascendió el video de cómo fue el impactante accidente.

En las imágenes difundidas por el periodista @pampitook se ve que luego de una falla en el transporte la conductora televisiva quedó colgada de la silla durante varios segundos, hasta que cayó al vacío.

En el video se observa el momento exacto del impacto, mientras una pareja, que habla en inglés, relata y especula con lo que observan en vivo. Lozano, al caer, queda quieta en el piso. Instantes después comienzan a acercarse diferentes personas para socorrerla.

Horas más tarde, fue la propia Lozano quien a través de su cuenta de Twitter agradeció los mensajes recibidos y aclaró que está "bien".

La conductora había viajado con su pareja, Jorge "Corcho" Rodríguez. Según trascendió, con ella se encontraba también la panelista Analía Franchín.

Este viernes, la periodista Marcela Tauro dio detalles del accidente. "Está internada desde el momento del accidente en la clínica Aspen Valley Hospital y me dicen que en realidad Vero se cayó de la aerosilla 7 metros de altura. Quedó mal ubicada al sentarse en la silla. La silla paró después de la tercer torre y ella no aguantó y se soltó. Es por eso que cayó y se reventó los tobillos", contó.

Verónica Lozano, colgada antes de caer de la aerosilla.

Y continuó con su información: "Pensábamos, según lo que se había dicho, que cuando quiso bajarse de la aerosilla hizo una mala maniobra y que se lastimó el pie. Pero ahora me dicen que no: que cayó de 7 metros de altura. Quedó colgada de la aerosilla y como no aguantó, entonces se tiró. Ahí se habría quebrado los dos tobillos".

"Se dice que van a demorar su vuelta al país también. La van a operar los próximos días. Por lo menos tendrá cuatro meses de rehabilitación y en silla de ruedas", precisó la periodista. Y recalcó: "Me dijeron 'es mucho más grave de lo que se sabe públicamente...'. Me parece que ella no quiso transmitir preocupación, por eso escribió un tuit agradeciendo".

Verónica Lozano, antes del accidente.

Por otro lado, Tauro agregó que conductora "deberá quedarse en Estados Unidos para someterse a una cirugía".

Las vacaciones de Lozano y el "Corcho"

A juzgar por las publicaciones de Instagram de la presentadora de Cortá por Lozano llegó a Aspen acompañada por su pareja y la hija que tienen en común, Antonia (12), con quienes se mostró en sus redes antes del accidente.

Horas antes de lesionarse al bajar de la aerosilla, Lozano posteó varias imágenes en sus redes en las que se la podía ver posando divertida en la nieve, al igual que su hija, a quien mostró de espaldas; y cenando con Rodríguez en un exclusivo restaurante. La cena fue por su aniversario de novios.

Junto a la familia también se encontraban varias parejas de amigos, como la de Analía Franchín (49), quien suele viajar acompañada de su marido, el también empresario Sebastián Eskenazi, y el hijo de ambos, Benicio (11).