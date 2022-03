Revelan el escandaloso motivo de la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro

Jorge Rial y Romina Pereiro siguen siendo noticia en los medios por los fuertes rumores de separación que enfrenta el matrimonio. Incluso, se informó que el periodista ya no vive en la casa que compartía en familia en el barrio de Núñez.

Fue desde las redes sociales de El ejercito de LAM, el nombre del nuevo programa que conducirá Ángel de Brito por la pantalla de América, donde dieron a conocer detalles de la crisis que atraviesa la pareja. Para Ángel de Brito, el divorcio ya sería una realidad.

Rial ya estaría viviendo lejos de su mujer.

"Rial y Pereiro confirmarán su divorcio en breve. Ya está todo acordado (lo legal). Él se mudó a Palermo, ella sigue en la casa de Belgrano", revelaron en la red social del pajarito. "Totalmente falso lo de Rial y Loly. No hay ninguna chance. Las alianzas siguen hasta el anuncio", agregaron.

Tras las repercusiones de esta información, el propio periodista salió a responder en sus redes. "Agradezco la preocupación y las especulaciones periodísticas. No se sigan tirando tiros en los pies ni revuelvan pasados muy pisados. Con dejar a la familia en paz alcanza y sobra".

Nuevos rumores

A partir de la crisis de Rial con su pareja, la niña Loly, ex de Rial, siempre estuvo en el ojo de la tormenta. Sin embargo, la versión fue desmentida. Ángel de Brito fue quien fue por más y contó detalles de cuál sería el motivo de la ruptura. Si bien se habla de una tercera en discordia y la posibilidad de que sea la ex pareja del periodista, se mantuvieron la hipótesis del engaño pero que no se trataría de Loly si no de otra mujer.

"¿Le creen a Rial cuando niega sus encuentros con Loly?", consultó un seguidor en als redes sociales. La respuesta fue contundente: "No es con Loly".

Por otro lado el Pampito, el panelista del programa matutino de El Trece conducido por Fabián Doman, dijo. "Me cuentan que él estaría iniciando algo con una periodista, que no voy a decir el nombre", lanzó el periodista respecto al flamante conductor de Sobredosis de TV.

Rial ya estaría saliendo con otra mujer.

"Es una periodista que es muy cercana al lugar donde él va a trabajar. (…) El sábado arranca un programa nuevo en C5N y por ahí tiene que ver…", continuó Pampito, dando datos exclusivos y sorprendiendo a sus compañeros de panel.

"¿Trabaja en C5N el nuevo amor de Rial?", quiso saber Cinthia Fernández, quién también es panelista del ciclo de actualidad y espectáculos. "Lo dijiste vos, Cinthia, no yo", le dijo Pampito a su compañera. "Lo que sí digo es que Romina hacía mucho tiempo venía persiguiendo personas preguntándoles ‘¿vos estás con Jorge?’", añadió respecto a la desconfianza que habría tenido la ahora exesposa de Rial.

Pero eso no fue todo, sino que además, Pampito habló del presente de Jorge, quien recientemente se peleó con la Negra Vernaci por su nuevo debut en C5N. "Él no la está pasando bien. Mañana (jueves) no va a ir a su programa de radio (Argenzuela en AM 710) porque está disfónico", dijo el periodista, sobre el conductor radial.