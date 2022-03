VIDEO | Hijo de Michael Schumacher choca contra las barreras a 273 km/h

El piloto de carreras alemán Mick Schumacher sufrió un aparatoso accidente este sábado durante la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudita. Según la cuenta oficial de Fórmula 1 en Twitter, estaba consciente y hablaba con los médicos antes de ser trasladado al hospital.

Al parecer, el piloto de 23 años, que actualmente compite en el equipo Haas, se estrelló contra las barreras a una velocidad de 273 km/h en la curva 12, tras lo cual su coche quedó destrozado.

Mick Schumacher choca a 273 km/h

Haas tuiteó que el hijo de Michael Schumacher se encontraba "físicamente en buen estado". La evaluación médica no reveló lesiones. Actualmente se encuentra en el Hospital de las Fuerzas Armadas Rey Fahad.

Como consecuencia del accidente, la sesión de la Q2 se detuvo durante casi una hora mientras se limpiaba la pista.

"Mick Schumacher ha sido evaluado en el Centro Médico. La evaluación no reveló lesiones. Ha sido trasladado al Hospital de las Fuerzas Armadas Rey Fahad para controles preventivos", informó la F1. "Hablé con su madre y la mantuve informada. No tiene lesiones que se puedan ver, pero quieren hacer algunos escaneos para asegurarse de que no haya impacto", aseguró Guenther Steiner, director de Haas.

El conductor alemán de 22 años, que convive con su segunda temporada en la Fórmula 1, había logrado sortear la Q1 y estaba posicionado en el 9° lugar de la Q2 cuando restaban unos cinco minutos para el cierre de la sesión. Mick perdió el control en la curva 12 y pegó de frente contra el paredón. La imagen fue impactante: el vehículo perdió dos neumáticos y quedó destrozado en uno de sus costados.

Mick venía de culminar en el 11° lugar del GP de Baréin que marcó el debut de la temporada 2022 y expuso su mejor carrera en la Fórmula 1. Schumacher llegó a la Categoría Máxima como una de las estrellas de la Academia de Pilotos de Ferrari y tras ser campeón en la Fórmula 2 del 2020 al mando de un Prema Racing.

Cabe destacar que el padre de Mick, Michael Schumacher, se encuentra bajo atención médica desde el 29 de diciembre del 2013 cuando sufrió un accidente mientras esquiaba.

La salud del mítico corredor alemán, de los mejores de la historia de la divisional, es un misterio desde entonces ya que su familia decidió protegerlo y se sometió a un estricto hermetismo, por lo que poca información se ha conocido sobre su estado actual.