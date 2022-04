Robert Maudsley, el Hannibal Lecter real que lleva dentro de una celda de vidrio desde 1979

Robert Maudsley ha sido nombrado como el asesino más peligroso de todo el Reino Unido. El británico lleva encerrado en una celda de cristal y completamente aislado desde hace casi 50 años.

Maudsley ingresó en prisión en 1974 por el asesinato de John Farrell, de 30 años, y en 1979 mató a tres personas en la cárcel de ahí que las autoridades británicas decidieran tomar medidas severas.

Robert Maudsley, el asesino más temido.

En la cárcel mató a David Francis, un abusador de niños convicto; a Salney Darwood, que cumplía cadena perpetua por el homicidio involuntario de su esposa Blanche; y a William Roberts, que cumplía 7 años por agresión sexual a una niña de siete años.

Por eso, no es de extrañar que se ganara el apodo de 'Hannibal el Caníbal' en los años 80. Además, se rumoreaba que se había comido el cerebro de unas de sus víctimas y ha declarado que volvería a matar si alguna vez sale de prisión.

La historia

La historia de Maudsley es parte de un nuevo documental de Channel 5. El sobrino llamado Gavin, de 40 años, es uno de los que ha prestado su testimonio a la historia y ha descrito a su tío como una persona culta y de voz suave. Asimismo, el sobrino de Maudsley ha revelado que el protagonista del documental está feliz y contento al estar aislado del resto del mundo.

La cárcel donde está Maudsley.

Debido a su peligrosidad, Robert no ha conseguido ningún informe que le habilite estar en contacto con otros seres humanos y por eso las autoridades británicas decidieron construirle una celda para él. El habitáculo es de 5,4 metros de largo por 4,5 metros de ancho y está construido con metacrilato a prueba de balas. Es más, los muebles son de cartón y el inodoro y el lavabo están muy bien atornillado al suelo para que Maudsley no pueda disponer de ningún objeto que pueda usar como arma cerca.

El 'tío Bob', así ha dicho su sobrino que lo llamaban, mató a John Farrell con 21 años después de que la víctima mostrara fotografías de niños de los que había abusado sexualmente. El propio Robert se entregó a la policía y confesó el crimen.

Tras su detención, Maudsley fue enviado al Hospital Broadmoor, el lugar donde enviaban en los 70 a los criminales más violentos del Reino Unido. Ahí, Robert fue un preso modelo hasta que en 1977, junto a su compañero de prisión David Cheeseman, acabaron con la vida de David Francis.

El protagonista de la serie 'Hannibal, el origen del mal'.

En aquel entonces, las autoridades penitenciarias decidieron trasladar a Maudsley a HMP Wakefield donde acabó con la vida de dos presos más y fue condenado a cadena perpetua. Desde 1979 el criminal está aislado.

Cuando arrancó el siglo XXI, Roberto Maudsley pidió que lo dejarán morir, pero le negaron la petición. El prisionero escribió una carta y argumentó que no tenía sentido tenerlo 23 horas al día encerrado y que el Reino Unido tuviera que pagar su manutención cuando él no quería seguir viviendo. En esa carta, también pidió un periquito para tenerlo como mascota y prometió no hacerle nada y "no comerlo". También pidió una televisión y cintas de música para ver lo que pasaba fuera y educarse a sí mismo.