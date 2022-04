Netflix añade un nuevo botón para que indiques que te encanta una serie o película

En los últimos años hubo otros "pequeños" cambios como este a los que no nos costó acostumbrarnos, pero sin los ya no imaginamos el uso de la plataforma

Hay un nuevo pulgar en Netflix. El cambio es sutil y puede que no te hayas dado cuenta pero si sitúas el ratón sobre el icono del pulgar que te permite valorar una película (o serie), verás que se despliegan tres opciones.

Ahora a los tradicionales "Me gusta" y "No es para mí" se añade la opción de "¡Me encanta!" con un icono de dobles pulgares. La opción está ya disponible en todas las modalidades de cuentas y en todos los dispositivos (desde el móvil al navegador y la Smart TV), y aunque parece poca cosa puede cambiar completamente tu experiencia con la plataforma.

Netflix, que comenzó con un sistema de valoración de cinco estrellas, adoptó en 2017 el sistema de los dos pulgares: uno hacia arriba y otro hacia abajo. Tan simple como un día de circo en el Imperio Romano o, más bien, como cualquier día de la semana en YouTube.

Se simplificaba así la toma de decisiones para el usuario, pero a cambio Netflix empobrecía los datos a partir de los cuales ofrecer recomendaciones. Y si Netflix es lo que es, se debe en parte a la magia de sus algoritmos.

Cambios en las calificaciones

¿Cómo cambia las reglas del juego el icono de los dobles pulgares? La experiencia sigue siendo tan simple que apenas debes pararte a pensar en qué te ha parecido la serie (o la película). Terminas de ver El juego del calamar y ahí está: "me encanta"; terminas de ver Élite y… bueno, aquí sí que es difícil decidirse, o la amas o la odias y seguramente ambas cosas. Para estos casos ahora podemos usar el "me gusta" como opción intermedia.

Dependiendo de la valoración escogida, Netflix tomará más (o menos) en cuenta cada película (o serie) de nuestro historial en las futuras recomendaciones. No está mal, y si te sueles dejar recomendar por Netflix tal vez convenga que dediques unos minutos a afinar las valoraciones de tu cuenta.

En los últimos años hemos visto otros "pequeños" cambios como este a los que no nos ha costado acostumbrarnos, pero sin los ya no imaginamos el uso de la plataforma. En 2020 añadieron la fila Top 10 y en 2021 la función de "Reproducir algo". Con los dobles pulgares siguen afinando la interacción entre el usuario y la plataforma con un objetivo en mente, la gran obsesión de Netflix: reducir la más mínima posibilidad de que dejes la plataforma un momento.

Y es que, ahora que Netflix cuenta con un catálogo de series y de películas tan grande, navegar por él puede hacerse más complicado y estas opciones se vuelven más importantes que nunca. "Queremos seguir haciendo de Netflix el lugar donde sea más fácil elegir algo para ver", ha dicho a The Verge Christine Doig-Cardet, directora de innovación de productos y experiencias de personalización de Netflix.

El objetivo declarado es "terminar con la fatiga de elección", lo que en realidad significa que en Netflix quieren que no tengas que pararte a pensar ni a buscar antes de reproducir cualquiera de sus contenidos. Cada elección abre la posibilidad de cerrar la plataforma; en Netflix lo saben, tan bien que no te dejan ni terminar los créditos.

Netflix no ha dado detalles de cómo afecta exactamente el nuevo sistema de valoración a los algoritmos de sus recomendaciones, pero no es difícil imaginar que lo que antes era un Sí/No (tener en cuenta lo que has visto o ignorarlo en el futuro) ahora se gradúa. Lo que significa que tu gusto se va a tomar más en serio, ponderando tu historial en función de lo que te haya encantado o dejado más frío. Si eso contribuye a que Netflix afine sus sugerencias, por favor, bienvenido sea.