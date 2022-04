En que año se fundó Netflix: la historia de los inicios del streaming y sus creadores

Muchos se preguntan en qué año se fundó Netflix, una de las plataformas de streaming cuyas películas y series han llegado a los mayores índices de popularidad de los últimos tiempos.

Lo cierto es que, para saber en qué año se fundó Netflix, hay que remontarse al 29 de agosto de 1997, cuando Reed Hastings y Marc Randolph dieron vida a este proyecto en California, Estados Unidos.

Desde ese momento, el crecimiento ha sido imparable y son miles las personas que siguen la plataforma para ver nuevos contenidos todos los días.

Hoy por hoy, Netflix es líder en plataformas streaming enfrentando a rivales como HBO, Amazon Prime, Disney y Warner, entre otras.

Por qué se fundó Netflix

El dato sobre en qué año se fundó Netflix viene acompañado por diferentes teorías que dejan entrever cómo surgió la idea de dar vida a esta exitosa plataforma.

En qué año se fundó Netflix: historia de una empresa que cambió el mundo del entretenimiento.

En ese sentido, tras responder a la pregunta en qué año se fundó Netflix, que fue hace 25 años, una de las teorías de su nacimiento es que comenzó cuando Hastings alquiló en la cadena de videoclubs Blockbuster la película Apolo 13, y no hizo la devolución hasta varios días después, por lo que tuvo que pagar una penalización de 40 dólares.

Este hecho provocó que Hastings pensara en un sistema de alquiler de películas, a través del comercio electrónico, que no termine en multas, como le pasó a él. Y ese fue el hecho que gestó un plan con el resultado: en qué año se fundó Netflix.

Su estrategia que fue clave para sentar en qué año se fundó, comenzó con una propuesta mediante la cual los usuarios encargaban un film de los catálogos del videoclub virtual y cuando la devolvían podían pedir una segunda. Así creó un servicio de alquiler de DVD a través del correo postal.

En el año 2000, aún con el alquiler de DVD como único servicio, y con tres años desde el momento en qué año se fundó Netflix, se decidió hacer un cambio y se introdujo un sistema de recomendación personalizado, basado en la calificación de una a cinco estrellas que sus clientes hacían de los materiales que alquilaban a través de su sitio web.

La mejora continua de este sistema, así como el uso de otros datos que la plataforma obtiene de sus clientes conocido como minería de datos, es considerado como la causa principal del éxito de la compañía.

En qué año se fundó Netflix y los primeros éxitos

En 2007, con una experiencia consolidada teniendo en cuenta en qué año se fundó Netflix, se inició el servicio de video bajo demanda en los Estados Unidos, exclusivamente para ser usado a través de computadoras personales.

A partir de 2008 se agregaron diferentes opciones para acceder al catálogo por streaming: consolas de videojuegos, televisores inteligentes, tabletas.

En qué año se fundó Netfilx: El juego del Calamar, una seria muy vista.

Teniendo en cuenta en qué año se fundó Netflix, se puede decir que poco más de una década después, en 2009, el catálogo físico ofrecía 100.000 títulos y su clientela superaba los 10 millones de suscriptores. Sin embargo, la verdadera innovación se produjo con la visualización de los contenidos de manera streaming.

Así fue como desde ese momento que se tiene en cuenta como en qué año se fundó Netflix, el éxito fue creciendo a lo largo de los años, hasta que llegó su expansión a nivel internacional.

En 2011, un tiempo después del momento considerado como en qué año se fundó Netflix, la empresa inició operaciones por primera vez fuera de Estados Unidos y Canadá, ofreciendo su catálogo por streaming en la región de América Latina y el Caribe.

En 2012 ofreció sus servicios en algunos países de Europa y a partir de 2016 sus contenidos llegaron a todo el mundo, con excepción de la región de Crimea, y los territorios de Corea del Norte, China Continental, Irán, Irak y Siria.

El 16 de enero de 2014, la nominación del documental The Square a un Premio de la Academia se convirtió en la primera en la historia para una producción original de Netflix. En 2018, poco más de dos décadas desde ese dato que responde a la pregunta en qué año se fundó, llegó a 140 millones de usuarios alrededor del mundo.

Un hecho clave en el crecimiento de Netflix

La revolución Netflix fue a pasos firmes y lo cierto es que un momento importante fue en 2015, cuando comenzó a crecer en varios países fuera de Estados Unidos.

También fue importante el modelo de suscripción, cuando los consumidores podían elegir cuánto pagar en función de la calidad del streaming y de las pantallas que pueden tener de manera simultánea visualizando contenidos.

Además, desde ese momento que responde a en qué año se fundó Netflix, la plataforma también permite visualizar películas y series de manera offline con tan solo descargarlas anteriormente.

Con estos pasos, desde 1997, la fecha que responde a la pregunta en qué año se fundó Netflix, al final del primer trimestre de 2020, la plataforma contaba con unos 183 millones de clientes en todo el mundo, la mayoría fuera de Estados Unidos.

Netflix: por qué tiene ese nombre y qué significa

El nombre de Netflix también fue siempre un tema de consulta. En este sentido, cabe aclarar que el nombre procede de Net, abreviatura de internet, y flix, de flicks forma coloquial en inglés de películas.

En qué año se fundó Netflix: 1997, el momento clave.

Su creación llevó varios meses de pensamiento de Randolph y Hastings, quienes fueron depurando su idea en los recorridos que hacían camino a su trabajo en la empresa de software Pure Atria, donde el primero era director de mercadotecnia y el segundo director general.

Durante esos primeros años y hasta aproximadamente 2002 desde el dato sobre en qué año se fundó Netflix, la empresa se presentaba a sí misma como "el servicio de alquiler de DVD en línea más grande del mundo".

La primera gran transformación que sufrió fue al introducir su servicio de visualización vía streaming en 2007, un momento clave desde el momento que sostiene en qué año se fundó Netflix.

Aunque el servicio de envío de DVD por correspondencia continuó en Estados Unidos, este no fue incluido en sus planes de expansión internacional en 2007, cuando comenzaron operaciones en América Latina y el Caribe.

Netflix y el cine real

En el libro de 2019 Netflix Nations, The Geography of Digital Distribution, el investigador Ramon Lobato refiere que las formas de pensar y estudiar a Netflix son muy diversas, y que no es posible concebir a esta compañía solo como una productora o distribuidor de contenidos audiovisuales o exclusivamente como una plataforma digital.

Así, según Lobato, algunas de las categorías o roles que cumple Netflix son: plataforma de video, distribuidor audiovisual, cadena de televisión, corporación mediática global, compañía de tecnología, sistema de software, negocio de big-data, industria cultural, estilo de vida, modo de consumo mediático y, un ritual.

Un hecho clave en su historia, más allá de saber en qué año se fundó Netflix, fue en noviembre de 2019, cuando se anunció el alquiler por 10 años de "The Paris", una mítica sala de cine ubicada en Manhattan, inaugurada en 1948 y que había dejado de operar en agosto de 2019.

El objetivo de esta operación sería la de presentar ahí eventos, premieres y proyecciones de sus películas, algo diferente considerando los orígenes y en qué año se fundó.

Meses antes, diversos reportes de prensa indicaron la intención de Netflix de llegar a un acuerdo con la American Cinematheque, que opera el Egyptian Theater, sala de cine icónica de Los Ángeles.

El trato era que la cinemateca continuara usando las instalaciones los fines de semana para sus proyecciones y charlas habituales, mientras que la empresa de Los Gatos usaría el local entre semana para sus propios proyectos.

En mayo de 2020, Netflix anunció que la operación había sido concluida y que el equipo y objetivo de la cinemateca seguirían intactos; por su parte, la cinemateca aseguró que con este trato lograba salir de una crisis financiera de varios años que se acercaba a un punto sin retorno.

Netflix en la actualidad

La situación de Netflix en la actualidad no es la misma que hace un tiempo atrás, cuando se piensa en qué año se fundó.

Tan sólo unos días después de haber notificado que perdió 200.000 suscriptores en el primer trimestre del 2022, las autoridades tienen pensado realizar importantes cambios en los planes y precios para ver series y películas. Así lo aseguró Reed Hastings, CEO de la empresa de streaming.

Los reportes de las autoridades de Netflix son alarmantes y, para colmo, también perdió 700.000 usuarios de Rusia como consecuencia del bloqueo que le hicieron a dicho país por la invasión a Ucrania. Por lo tanto, Hastings anticipó que la plataforma "está bastante abierta" a abaratar sus planes y a tener uno similar al de Hulu, que curiosamente posee un formato con publicidades.

Considerando en qué año se fundó, los cambios son varios. "Aquellos que han seguido a Netflix saben que estoy en contra de la complejidad de la publicidad y soy un gran admirador de la simplicidad de las suscripciones", indicó el directivo.

Pese a que no le agrada el formato con publicidad, indicó que tampoco le gustaría que los usuarios no tengan acceso a la plataforma por los costos: "Pero por mucho que sea un fanático de eso, soy un fanático más grande de la elección del consumidor y permitir que los consumidores a quienes les gustaría tener un precio más bajo y toleran la publicidad obtengan lo que quieren tiene mucho sentido".

Los planes de Netflix

¿Cuándo tienen pensado aplicar los nuevos planes de Netflix?

Si bien aún no está confirmado, Hastings indicó: "Así que eso es algo que estamos viendo ahora, estamos tratando de resolverlo durante los próximos uno o dos años, pero pensamos ofrecer precios aún más bajos con publicidad como una opción para el consumidor". Sería un gran cambios desde 1997, que se recuerda como en qué año se fundó.

En qué año se fundó Netflix: el plan para toda la familia.

Hasta el momento, en lo que va del mes de abril de 2022, los costos de los planes de Netflix, los cuáles fueron variando desde en qué año se fundó, son los siguientes:

Plan Básico: cuesta $379 por mes. Este plan permite ver en calidad SD en un solo dispositivo.

cuesta $379 por mes. Este plan permite ver en calidad SD en un solo dispositivo. Plan Estándar: tiene un valor de $639 mensuales. Este plan permite ver en dos dispositivos a la vez con definición HD.

tiene un valor de $639 mensuales. Este plan permite ver en dos dispositivos a la vez con definición HD. Plan Premium: cuesta $939 pesos por mes. Este plan permite ver en hasta 4 dispositivos simultáneamente y en calidad Ultra HD.

Desde The Wall Street Journal se ha empezado a decir que "se acabó la era de gastar con alegría y sin ningún tipo de control. La rentabilidad pasa a ser aún más importante de lo que ya era y su plan de acción se podría resumir en buscar lo bueno, bonito y barato".

Por lo pronto, Netflix va a empezar a sacar adelante menos producciones originales, intentando centrarse más en la calidad.