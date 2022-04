Video - Jorge Rial reveló qué fue lo que terminó con su matrimonio

El ex conductor de "Intrusos" confesó cómo la pasó en este último tiempo luego de su ruptura con Romina Pereiro y en qué estado se encuentra hoy

A meses de separarse de la nutricionista Romina Pereiro, el periodista y conductor Jorge Rial se decidió a hablar y confesó cuáles fueron los motivos que los llevaron a terminar con su matrimonio. Para eso, dijo dos palabras claves: "El poder y la guita".

"El poder y la guita te llegan... A mi me trajo problemas. Yo dejé un matrimonio por eso, se ha roto un matrimonio por ambas cosas", señaló.

Previamente, había comentado en una entrevista desde Los Ángeles en El Nueve que "el poder trae la guita. Fijate que todos lo que quieren es tener poder. Y los que tienen guita necesitan el poder".

"Hoy es todo más democrático, pero la información es poder, es mucho más que la guita. Vos podes tener mucha guita, pero no tenés manera de manejar la información... no te sirve de nada la guita", analizó.

Y agregó: "El poder no es difícil tenerlo, te llega. No tenés que dejar que te adulen. Yo me aferré a ciertas cosas que quise seguir haciendo... Pero el poder te llega, el tema es administrarlo... Porque te obnubilás".

"El poder te lo prestan un rato, no es absoluto en nadie, no hay nadie que tenga poder absoluto, ni el Papa", aseguró. Y siguió: "Siempre hay alguien más fuerte arriba, siempre te aparece uno que te dice chau andate. Y tenés que estar preparado para eso".

Cómo ve Jorge Rial a la televisión actual

Sobre la televisión actual, aseguró que luego de Gustavo Yankelevich "se cortó", y advirtió: "Hoy los medios los manejan tipos que prenden y apagan el control remoto porque el botón es rojo, si se los pintas de negro te cambian el volumen".

"Son tipos que no son del medio, no lo sienten. Y este medio lo tenés que hacer con amor", resaltó.

"En este medio el tipo que está en pantalla necesita el mimo, necesita la preocupación, es una pavada y siempre se lo digo a los gerentes", argumentó el conductor. "Sería bueno ponerle un poco más de amor a los medios", cerró.

La actualidad de Jorge Rial

"El poder y la guita te llegan... A mi me trajo problemas. Yo dejé un matrimonio por eso", dijo Rial

El conductor de Argenzuela (Radio 10) dijo que haber cumplido 60 años "como que entré en una etapa de rearmado de mi vida en todo sentido. De resetearme… Y muy pleno, feliz".

"Algo pasó en estos últimos meses. Fueron meses difíciles pero, si sos medianamente inteligente es aprendizaje", expresó sobre el último tiempo en el que se separó de la fue su esposa por casi un año. Y continuó: "Es saber escuchar, es correr la maleza cuando se habla demasiado".

"Yo creo que la vida es un viaje largo, pero lo que aprendí es que en ese viaje tenés gente al lado que se baja en una parada antes que vos y hay que ser amable, tratarlos muy bien y todo…", advirtió. "Pero a la larga los que están al final son 5 tipos, 6 o 7 como máximo. No hay más".

Sobre la amistad, dijo que "lo del millón de amigos es una manera de decir. Uno tiene gente de verdad y a esos 5, 6 o 7 que están en silencio y que cuando te bajas golpeado o feliz te están por agarrar la mano… quedate ahí".

Además reveló que tiene amigos a los que puede llamar a cualquier hora. "Yo se que a Beto o a Guillermo, que son 2 amigos, se que ni los llamo, les golpeo la puerta", dijo.

Te puede interesar Esta es la única solución correcta del reto viral matemático que lleva años dando guerra en internet

"Igual están aunque no los llame, me conocen, me olfatean", agregó refiriéndose a Guillermo Marín y a un empresario de la industria hotelera.