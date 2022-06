Se retiró Delfina Pignatiello, una de las joyas de la natación argentina

La nadadora argenina Delfina Pignatiello anunció que abandona la natación de alto rendimiento, disciplina en la que obtuvo medallas en competencias Mundiales Junior, en los Panamericanos y los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Pignatello, quien también representó a Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, comunicó su decisión a través de una carta en Instagram en la que contó que decidió tomar "un camino artístico" ligado a la fotografía. un nuevo oficio que la hizo "soñar de vuelta".

Con tan sólo 22 años, Delfina manifestó su orgullo "por haber representado nuestra celeste y blanca estos años con tanta pasión" y aseguró que hace unos meses tomó la decisión de dar un paso al costado del alto rendimiento y la competencia.

Delfina Pignatiello anunció que abandona la natación de alto rendimiento

"El deporte forma parte de mi vida desde otro lado, sigo nadando y estar en el agua seguirá siendo siempre mi lugar en el mundo", aclaró la oriunda de San Isidro, triple medallista de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

"Me compré una cámara de fotos y emprendí un camino artístico el cual estoy explorando con mucha curiosidad, ganas de aprender y seguir creciendo. Me hace muy feliz y me hizo soñar de vuelta", explicó.

"Hace unos meses tomé la decisión de hacer un paso al costado del alto rendimiento y la competencia".

Pignatiello, quien saltó a la consideración general con sendas medallas de plata alcanzadas en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 (400 y 800 metros libres), eligió "agradecer a quienes me acompañaron hasta aquí y a quienes elijan seguir haciéndolo".

"Siempre los alenté a perseguir sus sueños. Hoy agrego: anímense también a patear tableros y arrancar un nuevo juego!", sugirió.

Pignatiello anunció que abandona la natación de alto rendimiento

"Elijan siempre su camino de corazón, con amor, valentía y dedicación. Ojalá se conviertan en el niño que siempre quisieron ser", finalizó la nadadora.

El mejor rendimiento de Pignatiello en su corta carrera en la natación se dio en 2019, en ocasión de los Juegos Panamericanos de Lima, cuando se consagró campeona en los 400, 800 y 1500 metros libres.

Te puede interesar Video: Baby Etchecopar y Cristina Pérez se cruzaron feo por supuestas prácticas sexuales

"Sigo nadando y estar en el agua seguirá siendo siempre mi lugar en el mundo", concluyó Pignatiello.