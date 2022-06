Shakira y Piqué anunciaron su separación y pidieron respeto por sus hijos: ¿cuáles son los motivos?

La cantante colombiana Shakira y el futbolista español del FC Barcelona Gerard Piqué anunciaron este sábado su separación y así pusieron fin a una historia sentimental de más una década.

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", dice un corto comunicado firmado "Shakira y Gerard", dado a conocer por la agencia de comunicación de la cantante.

Shakira, de 45 años, y Piqué, de 35, comenzaron una relación sentimental en 2011 y tienen dos hijos, Milan y Sasha, nacidos en 2013 y 2015.

Con decenas de millones de discos vendidos, la estrella colombiana es intérprete de éxitos como "Waka Waka", "Loba" o "Hips don't lie".

Shakira, de 45 años, y Piqué, de 35, comenzaron una relación sentimental en 2011

De su lado, Piqué es uno de los defensores más exitosos de la historia del fútbol español, tanto con su club Barcelona como con la selección nacional, con la que obtuvo la Copa del Mundo Suáfrica 2010 y la Eurocopa 2012.

La relación con Shakira llevó a Piqué a otra dimensión. De jugador reconocido se convirtió en estrella mediática y, además, en un exitoso empresario, indicó AFP.

En 2015, Piqué y Shakira organizaron una cena donde los dirigentes del Barcelona conocieron a los del gigante japonés del comercio en línea Rakuten, lo que permitió al club lograr uno de sus contratos publicitarios más jugosos.

Los primeros rumores

Los rumores de separación y crisis entre Shakira y Piqué surgieron con la versión de los medios españoles, que afrimaron que "la cantante lo ha pillado con otra y se van a separar". Este sería el motivo por el que el jugador se habría instalado en su departamento de soltero algunas semanas atrás.

El Periódico de Cataluña fue el medio que tuvo la primicia. Luego, se pudo obtener más información por parte de "Mamarazzis", el ciclo de las españolas Laura Fa y Lorena Vázquez. Las periodistas aseguraron que Shakira sabe el nombre y la cara de la tercera en discordia.

"Por eso habría tomado la decisión de separarse", expresó Laura Fa, y añadió: "Eso es así. Ha ocurrido. Por eso hay distancia. Quizás no queda en nada, pero eso (la infidelidad) ha pasado".

Shakira y Piqué estarían en crisis porque él habría sido infiel

En redes sociales, la ultima publicación que Shakira compartió con Piqué fue el 13 de marzo de este año, mientras que la última que el jugador compartió con ella fue el 9 de julio de 2021. En las ultimas publicaciones del defensa del Barça, los seguidores de la artista y quieren la apoyan en esta situación le comentaron emojis de vomito.

Qué hace Piqué ahora

Vecinos del jugador aseguran haberlo visto entrar y salir de su departamento de soltero, completamente solo. A su vez, lo vieron salir de fiesta a la noche, junto a su compañero de equipo Riqui Puig, frecuentando las discotecas Bling Bling y Patrón, hasta las 3 de la mañana y en ambos sitios, "se le ha visto acompañado de otras mujeres".

Los rumores de crisis entre Shakira y Piqué crecen cada vez más

"La palabra 'desatado' es la que nos ha llegado más", indicó Fa. Al mismo tiempo, Vázquez ha detallado que a los amigos del futbolista les parecía raro que se acostara tan tarde teniendo en cuenta que al día siguiente tenía entrenamiento.

La cantante publicó a fines de abril el tema "Te felicito", junto a Rauw Alejandro; con una letra que podría interpretarse como un repertorio de reproches que, hasta hoy, nadie lo había tomado como un dardo al defensa del Barça.

"Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda", es uno de los fragmentos de la canción que muchos seguidores vinculan al jugador.

Te puede interesar La abogada de Amber Heard dijo que la actriz no puede pagarle los 10 millones de dólares a Johnny Depp

Además de esto, en el vídeo se la ve hacer el signo de "amor y paz" con la mano, un habito que Piqué tiene y hace siempre que marca un gol. Por otro lado, la cantautora viajó a Ibiza dos veces en mayo acompañada de sus hijos, Milan y Sasha, pero sin su pareja.