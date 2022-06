Johnny Depp podría eximir a Amber Heard de pagarle los u$s10 millones tras el juicio: cuál es la condición

Luego de un extenso y mediático juicio de divorcio que lo tuvo como "triunfador", la estrella de Hollywood Johnny Depp se encuentra en medio de un renacimiento en su carrera, y mientras tanto sus abogados revelaron el verdadero motivo que llevó al actor a denunciar a Amber Heard.

Invitados al programa Good Morning America, y Camille Vasquez se encargó de aclarar la motivación de la acción legal de Johnny Depp contra Amber Heard. "En cuanto a los testimonios del señor Depp y a nuestras propias alegaciones, esto nunca ha sido por dinero. Esto era para reestablecer su reputación, y lo ha conseguido", subrayó la abogada.

Mientras que Ben Chew agregó: "Yo creo que las redes sociales no han jugado ningún papel. Esta decisión del jurado se debe a las evidencias presentadas por las dos partes".

Según lo acordado Heard le deberá pagar la suma de 10,35 millones de dólares en concepto de indemnización tras haber sido encontrada culpable de difamar a Depp. Sin embargo, dado que la actriz ha manifestado no poder afrontar tal costo, los abogados del astro de Piratas del Caribe estarían dispuestos a que el pago no se haga efectivo siempre y cuando la artista no apele la reciente resolución del tribunal.

Johnny Depp había demandado a Amber Heard en marzo de 2019, luego de que ella publicara una nota de opinión en The Washington Post en la que se señalaba a sí misma víctima de violencia doméstica.

Por su parte, Heard demandó a Depp, alegando que el actor abusó de ella antes y durante su matrimonio. Después de todo el litigio, el actor debutó hace un par de días en la popular red social TikTok con un picante video que superó los 15 millones de reproducciones, y que contiene en su epígrafe una filoso comentario a su expareja.

"He was over the moon ... I feel that finally after six years he's gotten his life back."Johnny Depp’s lawyers Camille Vasquez and Ben Chew share the actor’s reaction to his legal victory in court against Amber Heard. https://t.co/kWY5S6eOU4 pic.twitter.com/9pe7ax2nSe — Good Morning America (@GMA) June 8, 2022