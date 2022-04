Las fotos que Johnny Depp muestra en el juicio de una supuesta agresión violenta de Amber Heard

Johnny Depp y Amber Heard continúan con su dura batalla judicial en Fairfax (Virginia, EE.UU.), y desde que comenzó el juicio, los asistentes han tenido la oportunidad de escuchar varias revelaciones cuando menos desconcertantes.

Un proceso que comenzaba en 2019, después de que el actor denunciase a su exmujer tras haber escrito un artículo sobre violencia doméstica, publicado posteriormente en The Washington Post en 2018.

Ahora, en el juicio, se han podido escuchar algunos testimonios de testigos sobre las presuntas agresiones de la actriz a Depp, de las que, tal y como presentó el guardaespaldas del actor, se presentaron incluso algunas imágenes durante su declaración.

Las declaraciones

Sean Bett, guardaespaldas del actor, se sentaba a testificar en la jornada del martes y subió al estrado sosteniendo su declaración con algunas imágenes de lesiones en la cara de Johnny Depp, presuntamente provocadas por un ataque de su exmujer. El empleado creía que debía documentar y tener pruebas gráficas de todas estas lesiones para ‘protegerse’ de posibles acusaciones de la actriz.

Depp muestra las pruebas durante el juicio.

Unas imágenes de lesiones en la cara del actor que ya han sido muy comentadas por todos aquellos que siguen el proceso judicial, pero más aún cuando Bett contó que vio a la actriz en una ocasión lanzar una botella en dirección a Depp, momento en que él cogió al actor y salió de allí "lo más rápido posible". El guardaespaldas también afirmó que les había visto consumiendo más alcohol de la cuenta, por lo que incluso decidió intervenir en una ocasión, pidiéndole a la actriz que dejase de beber: "O se matan o terminan en la cárcel", le dijo, a lo que ella presuntamente respondió entre lágrimas: "Lo amo y no lo voy a perder".

Unas palabras que apoyarían el testimonio de Depp, cuyo turno para declarar llegaba en la jornada de ayer, y que dejó impactados a los presentes. El actor también presentó algunas imágenes sobre uno de los incidentes más dramáticos de su relación: cómo perdió parte de su dedo derecho tras, presuntamente, una violenta pelea con la actriz.

Depp entra con un dedo lastimado al hospital.

El testimonio de Johnny Depp también estuvo cargado de momentos dramáticos, con el propio actor relatando los detalles de las agresiones de su exmujer. Una de ellas en concreto sacudió a los asistentes al proceso, ya que el actor compartió algunas imágenes tremendamente gráficas de cómo quedó su dedo después de que la actriz le lanzase una botella de vodka, que terminó por seccionar parte del dedo corazón de su mano derecha, por lo que tuvo que ser intervenido de urgencia en marzo de 2015.

Una lesión que, tal y como declaró el actor, se produjo por una violenta pelea entre su exmujer y él mientras estaban en Australia por trabajo. Según Depp, la actriz le lanzó una botella de vodka con furia que pasó por encima de su cabeza. Después, tras beber un poco de otra botella, ella al parecer habría cogido esa misma botella, más grande, y la habría lanzado de nuevo contra él, con tal mala suerte que impactó con su mano.

La lesión que Depp mostró en el jucio.

"La sangre caía a borbotones", recordó el actor, "Creo que me entró un… No sé cómo se siente uno con un ataque de nervios, pero que fue lo más cerca que he estado de uno. Nada tenía sentido", aseguró. Un momento confuso en el que ‘aprovechó’ para escribir por las paredes con su propia sangre, con "pequeños recordatorios" del pasado de su relación y las mentiras que supuestamente Amber Heard le habría contado en todo ese tiempo.

Deep y su estrategia para salvarse

El actor contó que se encerró en el baño y llamó a su médico de confianza, para después ser trasladado al hospital, donde contó que se había agarrado el dedo en una puerta corrediza: "Mentí porque no quería que se supiese que había sido cosa de [Heard] tirándome una botella y que me había rebanado el dedo. No quería que se metiese en problemas. Intentaba mantener las cosas tan en paz y fáciles como fuese posible para todos, no quería que su nombre estuviese relacionado con esto".

Una versión que también confirmó el médico, el doctor David Kipper, que aseguró que no sabía cómo se había hecho la herida, aunque sí había recibido un mensaje en el que Depp alegaba que se había cortado él mismo el dedo.

El cuchillo, otra prueba de los ataques.

Está previsto que el actor continúe con su declaración en las próximas horas. Tras su testimonio, será el turno de Amber Heard, que todavía no ha hecho declaraciones sobre todos estos episodios de presuntas agresiones. Lo que sí continúa afirmando es que ella es la víctima de la violencia "de muchas formas", incluyendo malos tratos físicos, emocionales, verbales, psicológicos e incluso sexuales.

Unas acusaciones para las que su abogado, Ben Rottenborn, asegura tener pruebas documentadas que harán estremecer a todos los presentes: "Ha sufrido violencia sexual a manos de Depp. Contará todo lo horrible que padeció de manera gráfica. Os lo contará, porque ocurrió".