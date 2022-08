Qué ver en Disney Plus: 5 películas imperdibles del catálogo

Disney Plus Argentina ofrece cinco perfiles diferentes para sus suscriptores e incluso, permite crear perfiles específicos para niños. Esta plataforma de streaming se puede usar desde tu TV conectada a Internet, tu computadora o notebook, celular y tableta.

Miss Peregrine y los Niños Peculiares (2016)

Esta película de fantasía, que se puede ver en Disney Plus, está basada en la novela del mismo nombre de Ransom Riggs.

El título sigue a un niño que decide investigar las historias de su abuelo sobre una infancia vivida entre niños con habilidades asombrosas.

Esta decisión lo conduce a un encuentro con Miss Peregrine.

Este personaje es la directora de una extraña escuela en las afueras de la ciudad.

Desde ese momento, y perseguido por criaturas aterradoras que solo él puede ver, comienza una aventura a través del tiempo.

En esta trama busca proteger a sus nuevos amigos "peculiares" de una siniestra cámara.

The Princess Bride (1987)

Esta película, que se puede ver en Disney Plus, es un cuento de hadas .

También se posiciona como una de las mejores comedias románticas del siglo XX.

Westley (Cary Elwes) regresa a la tierra de Florin después de años fuera para recuperar la mano de su único amor verdadero, Buttercup (Robin Wright).

Sin embargo, Buttercup está comprometida con un príncipe terrible.

Esto obliga a Westley a correr por el reino, luchando contra todos los males que la tierra puede enviarle a un hombre.

Se trata de una trama donde un hombre procura salvar a su amor y su propia vida.

Christopher Robin (2018)

Esta película, que se puede ver en Disney Plus, es una interpretación de acción en vivo de la popular historia de Winnie the Pooh.

Christopher Robin (Ewan McGregor) es ahora un adulto que, lleno de problemas en el trabajo y con su familia, es visitado de nuevo por sus amigos de la infancia.

Entre ellos están Pooh, Eeyore, Piglet y Tigger.

Todos emprenden una serie de aventuras que traen de regreso la vívida imaginación y la inocencia infantil de Robin.

El grupo de amigos lo ayuda a sortear sus problemas y a volver a acercarse a su familia.

Entre los integrantes de la familia figura la recordada hija Madeline.

Raya and the Last Dragon (2021)

Esta película, que se puede ver en Disney Plus, cuenta la historia de un guerrero solitario.

Este protagionista se propone reunir la tierra dividida de Kumandra con un poderoso artefacto mágico.

En parte, es una aventura de artes marciales, y en parte es una parte de una película de atracos y llena de imágenes visualmente deslumbrantes elementos de fantasía.

Raya and the Last Dragon es una de las películas que se puede ver en Disney Plus y es una historia sobre las familias que cada persona crea y la fuerza que se necesita para generar confianza después de una tragedia.

Kelly Marie Tran es quien le da voz a Raya, una guerrera capaz e independiente que debe viajar a los rincones más lejanos de su mundo para unirlo.

A ella se une el dragón Sisu, con la voz de Awkwafina, y hay una serie de otros personajes coloridos interpretados por Gemma Chan, Daniel Dae Kim, Sandra Oh, Benedict Wong y Alan Tudyk, entre otros. La película se estrenó el 5 de marzo en los cines y también está disponible en Disney + a través de Premier Access.

Toy Story (1995)

El mundo en que los juguetes cobran vida cuando los niños no los ven e interactúan entre ellos, así como lo hacen los humanos. Toy Story se estrenó en 1995 y es una de las películas que se puede ver en Disney Plus.

A casi treinta años de su estreno, esta película demostró ser todo un fenómeno.

Al tal grado escalró que se le dio continuidad a su historia con tres entregas posteriores, lo que también generó una sólida base de seguidores y fanáticos.

Tom Hanks le da voz a Woody, un vaquero que es el juguete favorito del pequeño Andy.

Tim Allen hace lo propio con Buzz Lightyear, un viajero espacial que le dará otro ritmo a los actuales juguetes del niño.

Toy Story se puede definir como una exploración reflexiva de la adolescencia, amistad, aceptación y todo lo que dejamos atrás cuando las personas van creciendo.

¿Cuánto cuesta el mes de Disney Plus?

El precio de la suscripción de Disney Plus en la Argentina es de $385 mensuales.

El precio de la suscripción a la plataforma Disney Plus se factura en pesos argentinos y por mes adelantado.

En el caso de contratar la plataforma mediante Cablevisión/Flow, tenés la posibilidad de pagarlo en la misma factura. De esta manera, el precio de Disney Plus puede variar.

La plataforma ofrece un Combo+, se trata de un paquete con descuento para tener Disney Plus y Star Plus por un precio mensual de 995 pesos.

Disney Plus tiene también un precio diferente si contratás un plan que incluye Disney Plus, Star Plus y Star ZPlay en un único combo por 1.150 pesos.