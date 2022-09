Quién es la azafata que acompaña a Antonio Laje en sus viajes

Antonio Laje es públicamente reconocido por su labor como periodista. Sin embargo, esta no es su única profesión, ya que también se dedica a pilotar aviones. Así lo mostró en su cuenta de Instagram, donde se lo ve acompañado de una azafata. Pero, ¿De quién se trata?

Si bien su principal trabajo, al que le dedica más horas es en América Tv, su pasión también pasa por viajar en el aire. Es que Antonio también trabaja como piloto de una empresa de vuelos privados y no descarta hacerlo para una línea aérea en algún momento.

Laje habló de esta pasión que tiene y de la satisfacción que le da: "Es algo que quise hacer toda la vida. Los vuelos Incucai son más llamativos, pero los vuelos sanitarios, en donde muchas veces trasladas chicos, también son importantes. Es normal para los pilotos que hacen estos tipos de vuelos".

Sin embargo, lo que llama la atención en sus posteos realizados en el aire es una señorita que aparece seguido. Se trata de Luciana Lascialanda, una bella azafata que suele acompañarlo de manera habitual.

En una de los últimas publicaciones realizados por el conductor, se los ve teniendo una charla amena. "Vamos a borrar la historia anterior porque a Luli no le gusta como salió", anunció Antonio. A lo que la azafata respondió: "Es que no salí muy bien en el video, me salió como la voz rara".