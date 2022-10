Eduardo Feinmann y Luis Majul podrían abandonar La Nación+: ¿A qué canal se irían?

En la recta final del año, y con la mira puesta en el año próximo, los ejecutivos de los canales líderes de audiencia buscan capitalizar el rating a partir de figuras convocantes en la pantalla, y las figuras de Eduardo Feinmann y Luis Majul se encuentran entre las más buscadas.

En este escenario, uno de los temas claves es que el 2023 es un año electoral, por lo cual las grandes figuras en la pantalla chica serán los periodistas que ofrecen una filosa mirada sobre la coyuntura del país, y en este sentido, tanto Feinmann como Majul son dos referentes que nunca pasan desapercibidos.

Según informó el periodista Leo Arias desde su cuenta de Twitter, desde Grupo América estarían haciendo las gestiones pertinentes para que Luis Majul vuelva la televisión abierta, mientras que Eduardo Feinmann también podría tener su destino en canal América el año próximo.

A su vez, Laura Ubfal también confirmó esta versión de que el mencionado grupo de medios quiere a Feinmann y a Majul tanto en su señal de aire, como en la de noticias por cable a través de A24.

El regreso de Canosa

Otra de las definiciones que se espera de cara al año próximo es sobre el futuro de Viviana Canosa, quien adelantó en una nota para "Socios del Espectáculo" (El Trece) todos los detalles de su regreso a la televisión, tras haber tenido una polémica salida de A24 hace unos meses.

La periodista fue consultada por su presente y cómo ha vivido este tiempo fuera de los medios, a lo cual respondió con una sonrisa en el rostro: "Bien, con mucha calma. Disfrutando de mi vida personal que es hermosa, estoy en un momento personal muy lindo".

Además, Viviana reveló que muy pronto se conocerá en qué pantalla estará en el 2024: "Estoy con reuniones para volver a la tele que esto definiendo la semana que viene a ver a qué canal me voy". La conductora también contó que tuvo propuestas para regresar antes de que termine el 2023: "Me habían ofrecido arrancar este año, pero había que correr gente, achicar horarios para que yo pudiera entrar y cuando lo pensé bien, dije: 'Me parece que no está bueno'".

"¿TN, La Nación + o puede ser de aire también?", le preguntó el cronista y Canosa intentó disimular su emoción por lo que viene, pero no dejó de responder con las siguientes afirmaciones: "¡Todo, jajaja! Estoy en conversaciones. Yo trabajo donde la paso bien. No sé finalmente con cuál de los dos me voy a quedar porque las dos propuestas son hermosas. El que me vibre más fuerte, va a ser".

De esta manera, el año próximo puede traer muchas novedades en materia de medios y periodismo político, el cual se llevará todas las miradas teniendo en cuenta que, ante las elecciones, se esperan varios meses de debate y enfrentamiento entre los candidatos de todos los partidos para ver las resoluciones más importantes en medio de un momento de mucha incertidumbre en todo el país tanto en política como en economía.