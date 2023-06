La insólita camiseta que usará Lionel Messi en el Inter de Miami: "Una payasada", critican en las redes

El show y los negocios son uno de los principales atractivos de la MLS, la liga más importante de fútbol profesional de Estados Unidos y Canadá, en la que próximamente estará participando el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi.

Por supuesto que el futbolista va a tener que adaptarse al formato de esta liga, en especial en lo que respecta al marketing, que en la MLS es muy fuerte, lo que quedó claro en las últimas horas con el lanzamiento de una camiseta especial del Inter Miami que generó pros y contras en las redes sociales.

A lo largo del año, desde la liga se presentan varios modelos de camisetas con motivos diversos. Algunas, por ejemplo, tienen consignas fuertes como el color rosa durante el mes de la concientización sobre el cáncer de mamas o las del Día del Orgullo.

Este miércoles se presentó una nueva camiseta llamada "Americana". En colaboración con Marvel Studios, todos los clubes usarán una camiseta pre-match bastante llamativa, y cada uno tendrá su propio escudo y sponsor.

El diseño elegido remite a Capitán América y sus escudos, con líneas rojas y blancas, y las estrellas sobre un fondo azul.

El anuncio generó discordia entre los fanáticos. Mientras algunos adoran este modelo y se suman a la temática, otros no están para nada de acuerdo y dejaron en clara su postura. "Es una payasada", "Parece un pijama" o "Hace sangrar los ojos", fueron algunos de los comentarios.

La nueva camiseta remite al Capitán América

El nuevo lanzamiento de la MLS ya aparece en la web oficial de la liga y de cada club y el precio estipulado es de 70 dólares.

Lionel Messi dio las razones de su salida del PSG: cuáles fueron

El astro argentino Lionel Messi habló de su salida del Paris Saint Germain, un club que usó su poderío económico y su status para contratar al mejor jugador de todos los tiempos pero que no supo aprovecharlo.

El futbolista se marchó enemistado con parte de la hinchada y por primera vez cuenta su versión.

"Desde el principio fue algo muy lindo con el recibimiento, muchas veces lo dije. Después la gente empezó a tratarme diferente, una parte del público de París, la gran mayoría me sigue viendo y tratando como al inicio. Pero sí que hubo un quiebre con gran parte de la afición del PSG, obviamente no fue mi intención ni mucho menos. Se dio así, como anteriormente había pasado con Mbappé y con Ney también. Sé que es su manera de actuar", comentó en el adelanto de la entrevista que hizo con Bein Sports y se publicará este sábado, día en que Leo cumple sus 36 años.

La Pulga, no obstante, dejó en claro en su respuesta que no guarda ningún tipo de rencor con esos fanáticos que empezaron a maltratarlo sobre el cierre de su ciclo en el PSG: "Me quedo con toda la gente que sí me respeto, como yo siempre respeté a todo el mundo desde que llegué. Nada más, es una anécdota"

Por otra lado, Messi también expresó cuáles fueron los motivos que lo llevaron a elegir al equipo parisino por sobre otras opciones que aparecieron sobre la mesa cuando tuvo que marcharse del FC Barcelona, la institución en la que había jugado prácticamente toda su vida.

"Vine a París porque me gustaba el club, teníaa amigos, mucha gente conocida dentro del vestuario, compañeros de Selección, compañeros que ya había conocido. Me parecía que más allá de lo que era el club iba a tener una adaptación más fácil que en cualquier otro lugar que pudiera ir", explicó.

????️ Lionel Messi s'est confié à @JferreiraBeIN en exclusivité pour beIN SPORTS !???? Son choix de rejoindre le PSG ???? Son adaptation à Paris???? La relation avec les supporters...???? Une interview à retrouver en intégralité samedi à 20H15 sur beIN SPORTS 2 pic.twitter.com/ad9v8bTQoQ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 23, 2023

El crack rosarino también reconoció lo complicado que fue aclimatarse a su nuevo entorno: "Fue una adaptación difícil, mucho más de lo que esperaba, más allá de que tenia gente conocida en el vestuario. Llegar tarde, no tener pretemporada, adaptarme al club, a la nueva manera de jugar, nuevos compañeros, la ciudad... No fue fácil ni para mí, ni para mi familia"..