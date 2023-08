Escándalo de Dady Brieva en Uruguay: "No nos vamos a olvidar cómo nos perjudicaron los Kirchner"

En el último programa de Polémica en el bar que se transmite en Uruguay, Patricia Madrid y Dady Brieva mantuvieron un cruce sobre el gobierno de Néstor Kirchner y el conflicto que se dio entre Uruguay y Argentina por las pasteras.

"Nosotros no nos vamos a olvidar de Cristina Kirchner, ni de Néstor Kirchner, ni cómo bloquearon nuestras fronteras y cómo nos perjudicaron durante varios años, producto de que Uruguay quería desarrollarse económicamente poniendo una pastera acá. Entonces, la memoria es importante", señaló Madrid.

"¿Y les fue bien con la pastera?", le preguntó el humorista argentino.

"Y nosotros no nos vamos a olvidar de Cristina Kirtchner ....cómo nos perjudicaron..La memoria es importante..No es rencor!!" le dijo Patricia Madrid a Dady Brieva. También le aseguró que nos fue bien con las pasteras, "una decisión que tomamos los uruguayos!!", le aseguró… pic.twitter.com/1z2wbeqsw7 — leo sarro press (@leosarro) July 29, 2023

"Sí, nos fue muy bien. De hecho, tenemos tres. Y nuestro PBI creció y nuestra industria forestal es puntal a nivel tecnológico y en materia medioambiental a nivel mundial", respondió la periodista.

Luego, Madrid hizo énfasis en que no se entienda que era un "rencor" hacia Argentina, pero que "como los argentinos no van a olvidar el gobierno de Margaret Thatcher, nosotros no nos vamos a olvidar del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner tomando la decisión del quiebre de las pasteras".

"Cuando va a prescribir eso yo te dije....y vos me dijiste", retrucó Dady Brieva cuando le recriminaron por lo de los puentes en la época de las pasteras. (tv10) pic.twitter.com/HW3ePUhIz4 — leo sarro press (@leosarro) July 29, 2023

En respuesta, el cómico cuestionó el rol de Uruguay durante la Guerra de Malvinas. "¿Cuándo va a prescribir todo ese tipo de cosas "yo te dije, vos me dijiste"? Porque ustedes le cargaron nafta a los aviones de Inglaterra que mataron a nuestros soldados. Yo no me olvido de eso", señaló.

Ante el cuestionamiento intervino Leonardo Borges, quien contestó: "Las personas que estaban en el gobierno cuando pasó eso, en dictadura, no están hoy en día. Cristina está hoy en el gobierno argentino".