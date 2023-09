Eliminatorias: los hinchas bolivianos pidieron por Messi y muchos hinchaban por Argentina

El público boliviano pidió por Lionel Messi y lo ovacionó en el segundo tiempo de la derrota 3-0 con la Selección argentina en el estadio Hernando Siles por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Además, Ángel Di María fue aplaudido.

Sin la presencia de Lionel Messi entre los convocados, los campeones del mundo enfrentaron al equipo de Gustavo Costas en la altura de La Paz y lo vencieron 3-0 con una gran actuación del "Fideo" y de todo el equipo de Lionel Scaloni que se floreaba en el país vecino.

Iban 18 minutos de la segunda etapa cuando la hinchada de Bolivia empezó a corear y a pedir a Lionel Messi que estuvo en el banco de suplentes acompañando a sus compañeros pero sin minutos.

A su vez, Ángel Di María fue aplaudido por el estadio Hernando Siles que se dividió entre dos tipos de bolivianos: los que alentaban por la selección local y los que apoyaban a los campeones del mundo.

Scaloni explicó la ausencia de Messi

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, sostuvo que el equipo hizo "un partido completo" al vencer a Bolivia por 3 a 0 en la altura de la ciudad de La Paz, mientras que explicó la ausencia del capitán Lionel Messi al afirmar que "no estaba para jugar".

"Leo no estaba para jugar, ayer intentó recuperar y no se sentía cómodo, así que no lo arriesgamos", explicó Scaloni en conferencia de prensa tras ser consultado por la situación de Messi, quien quedó fuera de la lista de convocados en la segunda fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En cuanto a la victoria, consideró: "La virtud del equipo es querer jugar, no tener miedo de hacerlo con la pelota. A partir de ahí establecer nuestro ataque con las diferentes posiciones de los futbolistas. Creo que fue un partido completo".

"Bolivia tiene un buen equipo, pero Argentina jugó muy bien. Lo analizamos bien, tiene dos delanteros importantes y sabíamos que en el medio les iba a faltar gente. Ahí juntamos cuatro o hasta cinco jugadores y fue difícil para ellos poder robarnos la pelota", continuó el técnico albiceleste.

Consultado por la altura de La Paz, indicó: "No somos los primeros en ganar, lo han hecho muchos acá y también han perdido muchos otros. Tiene su complejidad pero no quiero hablar de ese tema".

"Estas Eliminatorias son las más difíciles y siempre lo dije. Ganar acá o en otro sitio tiene la misma importancia, tendrán que venir todos. Estamos contentos porque era una parada muy complicada y la sacamos adelante", remarcó Scaloni.

Por último, manifestó: "No hay fórmula, son los jugadores que juegan muy bien al fútbol. Sin ellos sería imposible. Es mérito de ellos. Apelamos a lo que venimos haciendo y este equipo sabe sufrir en los momentos en los que toca sufrir".