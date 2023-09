La impensada pelea entre Ricardo Darín y Luis Brandoni: "Estoy anodadado y estupefacto"

Luis Brandoni opinó sobre la película "Argentina, 1985" y lanzó una fuerte crítica hacia los guionistas, pero también hacia un colega con el que trabajó en muchas oportunidades: Ricardo Darín.

"Si hablo me enojo, porque un día le voy a decir: '¿Cómo carajo hiciste Ricardo para hacer esa película que es una canallada? Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo'", criticó Brandoni, poniendo el ojo en la ausencia de la figura de Raúl Alfonsín en el film de Santiago Mitre que muestra cómo fue el juicio contra los genocidas de la última dictadura militar, con Darín como el fiscal Julio Strassera.

Darín escuchó estas críticas y no se quedó callado. El actor le dijo que no podía creer las palabras de Brandoni. "No pienso contestarle a Luis (Brandoni), porque estoy anonadado todavía, con dolor en el alma. No pienso responder a esto, porque me parece que es contribuir a una cosa que no tiene ni pies ni cabeza", señaló.

"No sé de dónde surge, no sé qué le pasa. La verdad, estoy... Como muchas otras personas, estamos estupefactos, esta es la realidad. No me voy a subir a esto, porque es un delirio", afirmó el protagonista de "Argentina, 1985" en una nota con Clarín.

"Argentina, 1985" fue la película elegida para participar en la categoría de "Mejor película extranjera" en los Premios Oscar. Si bien no se quedó con la estatuilla, el largometraje dirigido por Santiago Mitre y protagonizado por Ricardo Darín logró reconocimiento mundial y resultó muy elogiado por la crítica y por los espectadores.

Sin embargo, para Luis Brandoni faltó presencia de la figura de Raúl Alfonsín. "Después vienen los muchachos peronistas a hacer películas donde se omite la presencia de Raúl Alfonsín. Esos actores trabajando ahí, donde no aparece Raúl Alfonsín por temor a que la gente aplauda en el cine. Son capaces de cualquier cosa los peronistas", opinó Brandoni, durante una entrevista con el sitio El Sol.

Luis Brandoni cuestionó la participación de Ricardo Darín en "Argentina, 1985"

Luego siguió explicando que "el Gobierno de Alfonsín le pide a la justicia militar que se haga cargo, la justicia militar no se hace cargo y por eso Alfonsín forma la CONADEP, sino ¿con qué se acusaba? Eso se hace porque había gente que asume esa responsabilidad extraordinaria y por eso se hace el juicio. En la película los militares no se hacen cargo y listo, se hace el juicio".

"Son capaces de cualquier cosa como tienen el culo sucio y son cobardes porque ellos no conformaron la CONADEP porque querían la amnistía", afirmó el actor, de 83 años, que integra las listas de Patricia Bullrich, en Juntos por el Cambio.

