Escándalo con Cande Tinelli y Coti Sorokin en Madrid: por qué los echaron de un restaurante

Candelaria Tinelli y el cantante Coti Sorokin fueron a comer a un restaurante muy importante de la ciudad de Madrid, pero la pasaron muy mal y la hija de Marcelo Tinelli denunció el maltrato en las redes sociales.

"El peor sitio de Madrid con la peor atención", aseguró la influencer, al compartir una foto del lugar del cual manifestó: "Te echan de la mesa aunque consumas".

Además, se quejó: "Me tienen podrida estos lugares berretas que se creen y flashean estrella Michelín. No vengan. Empecemos a viralizar la falta de educación cuando uno encima paga por un servicio y un momento placentero".

La hija del conductor del Bailando 2023 le tomó una foto a la persona que los maltrató y lo tildó de "pucho mojado" por lo "infumable", a la vez que lo acusó de haber maltratado a una señora con un bebé.

Tras la denuncia de Candelaria, las redes sociales del restaurante de Madrid se llenaron de opiniones negativas y no tuvieron más opción que cerrar la opción a comentarios.

Candelaria Tinelli posteó en sus redes sociales

Lo que circuló por las redes acerca de lo ocurrido

Luego de exponer en sus historias de Instagram el disgusto que había vivido con su pareja, una polémica versión al respecto se instaló en X (antes Twitter) y ella salió a contar su verdad.

Se trata del mensaje de un supuesto cliente que estaba en el citado lugar esa misma noche y que contó una historia distinta a la de ella. "Tengo cotilleo madrileño. Estamos cenando en Lamucca y tenemos a dos argentinos sentados al lado", comenzó diciendo.

Asimismo, el usuerio añadió en @saizPA: "Ella, una tía espectacular con tatuajes por todos lados en sus veintitantos. Él, un escombro en los 50 con unas pintas impresentables. En la mesa, dos copas de vino".

"Se presenta el camarero y les pide que se vayan, que llevan tres horas y no han consumido nada y que la mesa está reservada a las 9 a otra pareja. Él (Coti) dice que es famoso, que tiene millones de seguidores y que no se mueve de la mesa", indicó.

Según el relato de ese usuario, la pelea entre el músico y los empleados del lugar siguió: "Llega el gerente a pedir educadamente que se retiren y cachoescombro les dice que no pagará las copas de vino que están bebiendo".

"Menudo cachoescombro. Tres horas para beber dos copas de vino y exige que le devuelvan el importe. ¡Este va corto desde después de la pandemia!", concluyó el supuesto comensal que coincidió con Cande y Coti en ese restaurante madrileño.

La hija de Marcelo Tinelli dio su versión de lo ocurrido

La respuesta de Candelaria Tinelli: "No somos ratas"

La hija del conductor televisivo salió al cruce tras lo que había publicado el citado usuario y señaló: "Saben que yo en estas cosas no me quedo callada y esto no es así. No mientan. La persona que se sentó al lado con una pareja, amorosos los dos, yo les pedí disculpas por el momento choto que habíamos vivido, que no mienta porque se sentó apenas nos estábamos yendo".

"No estábamos hacía tres horas, estábamos hacía menos de una hora. Dijimos que nos íbamos a sentar a tomar algo y seguramente íbamos a comer, que fue lo que hicimos: nos pedimos dos entradas y estábamos intentando pedir la tercera hasta que este señor enojado dijo que nos teníamos que ir, nos trajo la cuenta y nos levantaron todo", expresó.

Además, explicó: "Teníamos las dos últimas copas y Coti le dijo: 'Estas no las cobres', porque nos trajo la cuenta antes de terminarlas, las teníamos enteras. ¡Nos echó! No nos íbamos a quedar con las copas en las manos. Por eso, no las íbamos a pagar".

"No somos ratas: pagamos todo y tenemos la posibilidad de salir a comer a dónde queremos. Solo pido que me traten bien y este señor fue desagradable. Me dijo: 'Que te den por culo'", aseguró.

La joven contó que a ellos nunca les dijeron que la mesa estaba reservada, que hasta le parece raro porque "había mesas libres". "Iban sentando a todos por orden de llegada y como estaban todos los lugares hasta las manos entramos a ese lugar de mierda", dijo.

Sobre el supuesto desplante de su pareja, por su popularidad, indicó: "Cuentan una versión que nada que ver. El señor fue muy violento. Obviamente le dijimos que teníamos muchos seguidores en Instagram e íbamos a hablar mal del lugar porque nos estaban maltratando. Hablándole con educación nos terminó agrediendo".

"Me generó angustia. Situación de mierda que pasa en muchos restaurantes y por eso lo quiero decir. Y no quiero hablar más del tema... si decir que si hay algo que soy es educada, jamas le faltaría el respeto a nadie y no me gusta que me falten el respeto, por eso también lo exijo", concluyó.