Video | Lionel Scaloni y una visita inesperada: un niño fue a su casa y le dedicó una chacarera

Luego de poner en duda su continuidad al mando de la Selección Argentina, Lionel Scaloni despeja su cabeza y descansa en la casa de sus padres en Pujato. En medio de estas vacaciones, con la Copa América en la mira, el DT recibió una sorpresa: un pequeño golpeó la puerta y le dedicó una chacarera.

Cada vez que Scaloni está en su pueblo natal, las calles se revolucionan, y esta vez no fue la excepción. Entre los hinchas que se acercaron a la puerta de su casa se destacó el pequeño cantor Simón Puertolaz, que le cantó una chacarera y se volvió viral en las redes sociales.

La reacción de Scaloni ante una inesperada visita en Pujato

Con su guitarra en mano, el pequeño le pidió permiso a Scaloni para dedicarle la canción "El olvidao", y el DT campeón del mundo aceptó encantado. Luego Simón le pidió que analice la letra de esta chacarera, ya que para él representa mucho a los argentinos, y se fundieron en un emotivo abrazo.

"Muchas gracias Lio Scaloni por tu buena onda de haberme recibido, me siento re agradecido con vos y muy feliz, espero que tengas un Feliz 2024", escribió el cantor en sus redes sociales, junto con el video que no tardó en viralizarse.

"Fue idea de mi mamá. Estábamos sentados en mi casa y me dice, Scaloni está recibiendo a la gente. Me llama mi tío y me dice lo mismo y fuimos hasta allá en su auto con mi tía y mi primita", contó el artista a Telefé y reveló el pedido que le hizo al DT: "Escuchá bien la letra, que tiene un muy buen significado para los argentinos".

Qué pasará con Scaloni en la Selección Argentina

Luego de esta recarga de energía en su tierra natal, el DT volverá a España, para luego viajar a Miami y concretar una reunión pendiente que tiene con Lionel Messi, la misma podría darse a fines de enero. En esa fecha, Scaloni estará en Florida para ver las instalaciones para la Copa América, que se jugará a partir del 20 de junio en Estados Unidos.

Entre los temas que podrían tratar se destaca el recambio de jugadores que sufrirá la Selección Argentina. "Lo que puede aparecer es la ausencia de cuatro o cinco nombres habitualmente convocables y la presencia de cuatro o cinco nuevos", contó Leo Paradizo, periodista de TN.