Karina Jelinek decidió abandonar Punta del Este: los motivos

La modelo Karina Jelinek viajó a Punta del Este para cumplir con compromisos laborales. Sin embargo, sorprendió al revelar el problema económico que tuvo en su estadía y que la obligaron a cambiar sus planes.

Durante una nota con canal trece, la mediática contó que tuvo que irse de la ciudad uruguaya. "Está muy caro, así que me voy a Mar del Plata", explicó ella sin filtros.

Las declaraciones de Karina fueron luego de que el cronista Walter Leiva le preguntara si los famosos viajan a Punta del Este para "vivir del canje". "No es así, es mentira, no existe. Nos invitan a los lugares y aceptamos a cambio de hacer colaboraciones en las redes. Mucha gente que no entiende opina, pero acá hay que pagar las cosas", aseguró ella.

Por eso, Jelinek expuso su problema económico en el país vecino: "Yo me voy antes porque está muy caro Punta del Este". De esa manera, dejó en claro que tiene que volverse ya que los precios para vacacionar son muy altos.

"Así que me voy a Mar del Plata, a hacer streaming. No tengo la oportunidad de quedarme un mes entero porque evidentemente es muy caro", contó Karina. Así, contó que si bien la contratan de algunas marcas, ella tiene que pagar otros gastos de su estadía. "Hay cosas que me invitan y otras que no", señaló.

En la nota, también le consultaron a la mediática por una polémica que estalló en los últimos días. "Dicen que Karina no cumple con los canjes", lanzó Walle. "Hay marcas que por ahí te mandan algo como regalo, después para hacerse conocidas hablan mal. Pero bueno, es así. Tengo a alguien que me maneja las redes sociales", explicó ella.

Punta del Este: acusan a Jelinek de no cumplir con canjes

A principios de enero, desde Punta del Este, el periodista Sebastián Oreiro se hizo eco en Entrometidos en la tarde (Canal Net) de una incómoda situación en la que estaría involucrada Karina Jelinek.

Según la versión, la mediática fue al parador de La Brava donde se presentaba la banda Ke Personajes. Una vez allí, intentó acceder sin pagar, lo que provocó el enojo de los organizadores. "No le dieron el canje que ella quería y se levantó y se fue furiosa, muy enojada", contó el cronista.

La situación contada por el periodista sorprendió a todos en el programa. Tanto Carlos Monti como sus panelistas, coincidieron en que los canjes siempre se acuerdan antes, para evitar inconvenientes. En todo caso, el error de la ex de Leonardo Fariña habría sido intentar negociar in situ, lo que dejó en una posición incómoda al equipo logístico, que finalmente decidió negarle la entrada.