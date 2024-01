Messi igualó en puntos con Haaland, pero se quedó con el premio The Best: ¿por qué?

El futbolista Lionel Messi se quedó con un nuevo premio para sumarle a su infinito palmarés al ganar en Londres el trofeo de mejor jugador del mundo de 2023 en los premios The Best de la FIFA, superando al favorito Erling Haaland.

Messi, quien no acudió a la gala, logró de esta forma su tercer premio The Best, tras los que obtuvo en 2019 y 2022, mientras que la española Aitana Bonmatí se llevó el galardón femenino, tras el triunfo con su selección en el Mundial.

Cuando parecía que el noruego Erling Haaland contaba con ventaja en las apuestas para llevarse el premio, con sus cinco trofeos ganados con el Manchester City, en un trío de finalistas que completaba el francés Kylian Mbappé, Messi se llevó un nuevo reconocimiento individual.

El jugador argentino que, además de sus tres premios The Best, tiene ocho Balones de Oro, se quedó con el galardón a pesar de que el Mundial de Qatar, ganado por Argentina en 2022, no era tenido en cuenta en esta edición de 2023.

El jurado compuesto por capitanes y seleccionadores de los equipos nacionales masculinos y femeninos, así como periodistas y aficionados de todo el mundo, confirmaron los premios de los últimos Balones de Oro.

¿Por qué ganó Messi cuando recibió la misma cantidad de votos que Haaland?

La votación final estableció que Messi y Haaland recibieron 48 votos y Mbappe 35. Sin embargo, FIFA le entregó la distinción a Messi y el noruego fue segundo debido a que el futbolista argentino recibió más votos de capitanes.

Los votos de los capitanes tienen más valor y por eso Messi se quedó con el premio.

El artículo 12 de las Reglas de Asignación establece que, si los ternados quedan empatado,s se resolverá con el que haya conseguido más votos de los capitanes de las selecciones masculinas.En este caso, Messi recibió 13 votos contra 11 de Haaland y fue debido a que los votos de los capitanes son los que tienen un valor de cinco puntos.

Historial de ganadores de premios The Best