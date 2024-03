Oscar 2024: Emma Stone se ganó la estatuilla a Mejor Actriz y subió a recibirla con el vestido roto

Este domingo, en una nueva celebración de los Oscar, Emma Stone se detuvo un segundo cuando escuchó su nombre para asegurarse de que lo había entendido bien. Los abrazos del equipo de Pobres criaturas se lo dieron a entender: ganó el Oscar a mejor actriz por dar vida a Bella Baxter, la protagonista de la última película del cineasta griego Yorgos Lanthimos.

Abrumada y visiblemente emocionada, Stone subió al escenario para recoger su segunda estatuilla dorada mientras señalaba el cierre de su traje Louis Vuitton. "Mi vestido se ha roto. Creo que pasó durante la actuación de I'm just Ken", bromeó, en referencia al show protagonizado minutos antes por Ryan Gosling.

"Mi voz también se ha ido un poco", se disculpó sin ocultar sus nervios, mientras compartía su premio con el resto de nominadas (Lily Gladstone, Sandra Hüller, Carey Mulligan y Annette Bening). "Los admiro y ha sido un auténtico honor hacer esto juntas".

La actriz,confesó que esperaba que el galardón fuera para Gladstone, explicó que, "el otro día entré en pánico, algo que me pasa muy a menudo, y Yorgos me pidió que me centrara". Trató de hacerlo sobre el escenario, y le agradeció tanto al director como al equipo la confianza brindada. "Es un honor repartir este premio con todos y cada uno de los miembros del reparto. Y Yorgos, gracias por darme el regalo de mi vida, Bella Baxter".

Basada en el libro de Alasdair Gray, la película Pobres criaturas, que logró el León de Oro en Venecia y que es una de las diez mejores películas del año, llegará el próximo 14 de febrero en exclusiva a la plataforma de vídeo bajo demanda Disney+. elata la historia de una mujer, Bella, que, al estilo de Frankenstein, es resucitada después de que le trasplanten el cerebro de su feto.

El premio a la Mejor Película fue para Oppenheimer

Este domingo se otorgaron los premios Oscar 2024. La edición 96° de la entrega de estatuillas, que tuvo lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles y contó con la conducción de Jimmy Kimmel, tuvo como protagonista a la biopic protagonizada por Cillian Murphy y dirigida por Christopher Nolan. Fue la película que más arrasó, ya que obtuvo siete galardones de las trece candidaturas en las que competía.

Si bien la aclamada biopic fue la más nominada de la noche, el premio mayor tambaleaba porque Pobres Criaturas, del griego Yorgos Lanthimos y protagonizada por Emma Stone, fue la segunda más nominada (finalmente obtuvo cuatro estatuillas) y era una de las preferidas del público.

Cillian Murphy agradeciendo su estatuilla

El premio fue anunciado por el reconocido actor Al Pacino, quien protagonizó un insólito momento. Antes de presentarlo, Jimmy Kimmel bromeó con el fatídico momento que ocurrió en los Oscar 2017, cuando hubo una confesión entre La La Land y Moonlight por la estatuilla a Mejor película.

Tras esto, sin preparar el clima de anuncio de ganador, como lo suele hacer el resto de los presentadores, el protagonista de El Padrino dijo: "Mis ojos ven Oppenheimer. Sí, sí. Oppenheimer". En ese mismo segundo, no hubo gritos ni festejos, porque no habían entendido quién había ganado. Pero luego de unos segundos, el equipo de la cinta de Nolan se levantó de sus sillas para subirse al escenario y festejar.

Las palabras de Cillian Murphy

Cillian Murphy, el actor reconocido por su interpretación en la aclamada biopic Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan, se alzó con el Oscar a Mejor actor. Si bien era el favorito para llevarse la estatuilla, había otro intérprete en la mira: Paul Giamatti por su actuación en The Holdovers. Aunque todo apuntaba a que lo iba a ganar ya que anteriormente había conseguido el Globo de Oro, el BAFTA y el premio del Sindicato de Actores.

El intérprete, que se dio a conocer que había aceptado el papel de J. Robert Oppenheimer antes de leer el guion, subió al escenario del teatro Dolby a dar su discurso al aceptar el premio. Allí confesó sentirse "abrumado" y reconoció que fue "el viaje más salvaje y emocionante". Le agradeció a Christopher Nolan, a la productora Emma Thomas y a su familia.

"Soy un irlandés orgulloso", dijo también emocionado. Y para concluir, le dedicó el galardón a "todos los que luchan por la paz en todo el mundo".