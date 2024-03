La serie argentina "Coppola, el representante", basada en la vida de Guillermo Coppola, se estrenó este jueves en una plataforma de streaming y no tardó en volverse un éxito.

Se trata de una producción dirigida y escrita por Ariel Winograd, que lejos de ser una tradicional biografía autorizada y solemne, cuanta un poco de la vida del exrepresentante y amigo de Diego Maradona desde situaciones tragicómicas.

El actor Juan Minujín se trasformó en el controvertido representante en esta serie que cuenta con escenas filmadas en Napoles y en el que aparecen varios de los icónicos personajes públicos de los 90.

Dónde ver la serie sobre Guillermo Coppola

La serie tiene 6 episodios y ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming Star+.

"En clave de humor, la serie de ficción gira en torno a Guillermo Coppola, el manager de uno de los jugadores de fútbol más famosos del mundo, quien intenta conciliar su agitada vida privada con un trabajo de tiempo completo que lo lleva a lidiar con las insólitas consecuencias de las acciones de su representado, cuyo cénit deportivo es seguido rápidamente por una etapa de franca decadencia", dice la sinopsis oficial.

Además de Minujín, el elenco está integrado por Mónica Antonópulos (Amalia "Yuyito" González), Joaquín Ferreira (Poli Armentano), Adabel Guerrero (Alejandra Pradón), Alan Sabbagh (Mariano), Agustín Sullivan (Carlos Menem Jr.) y Mayte Rodriguez (Sophie).

El recuerdo de Coppola con Diego Maradona

En una de las entrevistas que dio para promocionar la serie, Guillermo Coppola contó detalles del último adiós a Diego Maradona, en noviembre del 2020.

"Nos reencontramos con Claudia cuando despedimos a Diego, donde estaba toda la familia", señaló el ex representante del futbolista, que estaba distanciada con Villafañe.

"Pero sabés qué, ese día que hubo que despedirlo me dieron la primera manija del cajón. Me gritaron 'nadie mejor que vos para hacerlo'. Estaba Claudia (Villafañe), las hermanas, las hijas, toda la familia. Dicen que tengo diferencias con la familia de Diego, pero no tengo diferencias con ellos", contó Coppola.

La historia de Guillermo Coppola con Maradona se inició en julio de 1985 y hubo una única condición para que Maradona aceptara ser representado por él: que no representase a ningún otro jugador. Junto a él recorrió el mundo y conoció a destacadas estrellas que reverenciaban con devoción al astro argentino.