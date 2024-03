Los 7 bares donde podés disfrutar los mejores gin tonic de Buenos Aires: la lista definitiva

Si bien para prepararlo se necesitan pocos ingredientes y casi nada de pericia, no hay que dejarse engañar: el gin tonic perfecto tiene sus mañas

El éxito tiene muchas fórmulas, una de ellas es gin y tónica. Sí, la combinación de este destilado y de esta gaseosa a base de quinina conquista paladares allí por donde pase desde fines del siglo XIX.

El gin tonic se merece tanto éxito porque nació con un fin mayor: el de salvar vidas. Cuenta la historia que cuando los ingleses conquistaron la india se encontraron con la malaria y para combatirla, tomaban polvo de quinina mezclado con agua, un brebaje de sabor extremadamente amargo. La solución nació detrás de una trinchera, a los soldados se les ocurrió sumarle gin a la mezcla para hacerla más amigable e infundirla de una dosis para el coraje: así nació este cóctel.

Si bien nunca dejó de beberse, tuvo un revival allá por 2010 en España, cuando se encendió un furor que todavía sigue vigente.

Parte del boom se debe a que para prepararlo se necesitan pocos ingredientes y casi nada de pericia, pero tampoco hay que dejarse engañar: el gin tonic perfecto tiene sus mañas.

Aquí un listado de los mejores bares porteños para disfrutarlo.

7 bares de Buenos Aires para disfrutar los mejores gin tonic

Pony Line

La cocina marca otro de los puntos fuertes del Pony Line, además del gin tonic

Como buen bar de hotel, a Pony Line las modas llegan antes, por eso el gin tonic sale de esta barra desde hace más de una década, cuando por estos pagos todavía era considerado un trago ochentoso. Eligen Bombay Sapphire y piel de cítricos para sacar el gin tonic clásico; por supuesto, se puede elegir diferentes marcas de gin para customizarlo a tono con las preferencias personales.

En carta no tienen reversiones de este clásico, pero sí un cóctel que va por ese perfil refrescante con el gin como base. Se trata de Huacatatatay, que al destilado le suma huacatay, manzana verde y genmaicha. "Mucha gente piensa que es un estilo de gin tonic y le tenemos que explicar que no, igualmente, y no creo que sea una casualidad, es el trago que más vendemos", señala Taru Menéndez, Head Bartender de Pony Line.

La cocina marca otro de los puntos fuertes del Pony Line, algo de suma importancia sobre todo cuando se trata de un cóctel gastronómico como el gin tonic, dueño de una versatilidad poco habitual.

Menéndez recomienda arrancar con un gin tonic con piel de pomelo "para resaltar esa nota amarga junto con el Hummus belabneh, un salteado de lomo, pimientos y especias". Después sugiere elegir una de las burguers –emblema de la casa- y terminar con otro clásico, los helados de Dolce Morte. Posadas 1086, Retiro. @ponyline.bar

Punto Mona

Cuando en coctelería se habla de clásicos, se piensa en los cócteles, pero también hay figuras que lograron ese statuts, como Mona Gallosi. Ir a Punto Mona, su bar, es una buena idea para disfrutar de este match.

El gin tonic de la casa se puede disfrutar en dos versiones, la de gin nacional, que lleva gin Bosque y sirven con lima y enebro; y la importada, con Tanqueray, gajos de lima y slime de pepino. Entre la nutrida propuesta de cócteles de autor, con más de 15 creaciones, ofrecen uno inspirado en el gin tonic: Muy Chill, que lleva una base de gin, cordial de piña y coco y sidra –ocupando el lugar de la tónica-.

La enorme barra deja ver una amplia variedad de gins nacionales e importados, así que los clientes pueden armarlo a su gusto o dejarse guiar por las propuestas de Juani Bardón, el jefe de Barra. Claro que como todo buen bar que se precie, también vale la pena visitar Punto Mona para ir a comer: cuentan con una buena, y sabrosa, oferta de platitos y principales.

El gin tonic, por su versatilidad, va bien con toda la carta, pero se destaca el match con el taco de gírgolas, las croquetas de osobuco o el tiradito de remolacha. Otra gran idea para un arranque de noche perfecto: pedir un gin tonic con la tabla de quesos, un recorrido por diferentes variedades de Ventimiglia, aclamado productor de la Patagonia. Fraga 93, Chacarita. @puntomona.bar

Felicia Bar

En un ambiente moderno y de impronta relajada, Felicia Bar ofrece cócteles de autor y clásicos

Felicia Bar abrió en agosto del año pasado. Conocer una novedad, ya es un buen motivo para visitarlo, pero el mejor es la impecable coctelería que sirven. Es que Felicia se encuentra en el Hotel Sofitel Buenos Aires, en un entorno 5 estrellas, y ya se sabe que a nivel mundial muchos de los mejores bares funcionan en estos establecimientos.

Allí, en un ambiente moderno y de impronta relajada -sillas de pana, lámparas, mesitas bajas, etc.- ofrecen cócteles de autor y clásicos, entre ellos el gin tonic de la casa, que preparan con Beefeater, un gin con buen balance entre el enebro y las notas cítricas, Schweppes y rodajas de lima. Va muy bien con los hongos grillados con ricota de almendras y chutney de ciruela, la selección de quesos y chacinados artesanales, o la hamburguesa de tapa de asado.

Si la idea es probar reversiones, se puede pedir la opción de autor que agrega pimiento amarillo, cordial de ananá, bitter Angostura, gotas de cítrico y agua tónica. Posadas 1232, Recoleta. @felicia.bar

Invernadero

Si el Disney de los gin tonic existiese, la sede local estaría en Invernadero. Este bar restaurant, ubicado en el patio de la Biblioteca Nacional, se especializa en esta bebida; de hecho, abrió en 2019 como un bar de gin y tapas.

Con el paso de los años, empezó a ofrecer más opciones de menú -con buen surtido de principales- y en un rango horario amplio, que arranca con desayunos a las 9 am. Es que la vegetación del jardín y la vista al edificio de la Biblioteca, obra de Clorindo Testa, invitan a venir en diferentes momentos del día para observar cómo cambia la escena.

Cuentan con 14 gin tonic de autor inspirados en cuentos y novelas de la literatura universal y hasta tienen su gin propio, INV, elaborado junto a las destilerías Restinga y Moretti. Vale la pena probarlo, dado que no se vende afuera y ofrece un paso delicado por boca, con un mix de botánicos en el que se destacan los cítricos y las pimientas de perfil fresco.

Por supuesto, también pueden pedirse con las etiquetas internacionales que tienen en carta, desde Beefeater -en todas sus versiones- gasta Bulldog, The Bonatist, Monkey 47 y el exquisito Raku, entre otros. Lo mismo sucede con las tónicas, ofrecen 4 variedades para elegir y armar el perfect serve a gusto de cada cliente.

Entre las creaciones de la casa, se destacan Amantes, con un bitter floral y flores comestibles; Felicidad Clandestina, con bitter de maracuyá, cordial de mango y merken, que aporta un toque picante; y Muerte en la tarde, con absenta, rodaja de pepino y hojas apio. Tampoco faltan otros clásicos a base de gin, como el Tom Collins, el Martini y el Gimlet, todos muy bien hechos. Agüero 2502, Recoleta. @invernadero.bn

Oh'No! Lulu

El Tikitonic es llamativo, con un suave tono rosado, producto del hibiscus

Oh'No! Lulu es el templo de la coctelería tiki en la Ciudad de Buenos Aires, pero tiene una reversión del gin tonic que se hizo famosa. Se llama Tikitonic y combina gin Tanqueray, lima, almíbar de hibisco y tónica Britvic.

"La idea es que el gin sea protagonista, entonces las cantidades tanto de lima como de hibisco son moderadas. Hay dos cosas importantes a la hora de prepararlo: integrar todos los ingredientes, pero no remover de más para no romper la burbuja de la tónica y usar tónica fría de heladera, ya que la baja temperatura ayuda a que la burbuja sea más resistente, cosa que nos da un cóctel más equilibrado y refrescante durante más tiempo", señala Ludovico De Biaggi, autor de este cóctel, aclamado bartender y Bar Manager del lugar.

El Tikitonic, además, es llamativo, con un suave tono rosado, producto del hibiscus, que resalta con el contrapunto del verde lima; una de esas bebidas que cuando llegan a la mesa llevan a repetir el famoso "tomaré lo mismo que ella". Si de comidas se trata, la estrella es la flor de cebolla, plato instagrameable y super rico, pues cebolla frita.

Y si bien el gin tonic y su versión tiki van con todo, una buena idea es pedir los spring rolls de de cerdo y vegetales con miel de chiles –una delicia- o el pollo frito laqueado, porque las notas cítricas y la burbuja ayudan a limpiar el paladar después de cada bocado. Aráoz 1019, Palermo. @ohnolulutikibar

Oak Bar

Disfrutar de un cóctel en el Oak Bar es trasladarse en el tiempo y revivir la elegancia de épocas pasadas

El Oak Bar, ubicado en Palacio Duahu Park Hyatt, es un lugar único, íntimo y elegante, para disfrutar de una excelente coctelería de la mano de un bartender que maneja este arte con maestría: Santiago Elkin.

Es cierto que la estrella de la casa es el whisky, cuentan con el menú de maltas más extenso de la ciudad y los mejores whiskies escoses, pero el gin también se las trae, ofrecen más de XX etiquetas. El gin tonic clásico sale con Tanquera. A la hora de las reversiones, proponen el 11:11, que combina gin Bosque, sauco, almíbar de pepino, limón, Tabasco, y clara de huevo; y el Paris Tonic: gin Bosque, licor de violetas, almíbar de pimienta negra, tónica y limón.

Además, disfrutar de un cóctel en el Oak Bar es trasladarse en el tiempo y revivir la elegancia de épocas pasadas. ¿Un dato de color? Los paneles que revisten las paredes fueron tallados en roble europeo en el año 1600, y eran parte de un conocido château de Normandia; Luis Duhau los fue a buscar personalmente a Francia, a pedido de su esposa, para decorar su palacio. Av. Alvear 1661, Recoleta.

Bonus track: martes botánicos en Gioia

Beber gin tonic al aire libre en uno de los jardines más lindos de la ciudad y musicalizar la escena con un DJ tocando en vivo. Parece de película, pero se hace realidad todos los martes. Se trata del ciclo "Martes Botánicos", que se realiza en las terrazas de Gioia restaurant entre las 19 y las 22.

Cada mes se ofrecen tres variantes del gin tonic clásico, todos con gin Bosque, los actuales: Don Peralta, con pulpa de peras, cordial de té verde y tónica; El té de las Siete, con earl grey y shrub de naranja y cardamomo; y El Mandato, con shrub de mandarina y tomillo.

También varía el menú de snacks que complementan la propuesta. Posadas 1350, Recoleta. @gioiacocinabotanica