Jake Gyllenhaal y el luchador de artes marciales mixtas Conor McGregor encabezan el flamante estreno de "El duro", una remake de un clásico de acción de 1989, que se encuentra disponible en la plataforma Amazon Prime Video.

El servicio de streaming apostó a esta reversión de dos horas de un mítico film de acción protagonizado por Patrick Swayze, que atrapa con su acción.

De qué trata "El duro", la nueva película de Amazon

Según detalla la sinopsis de la película, "en esta versión llena de adrenalina del clásico de culto de los 80, el ex luchador de la UFC, Dalton (Jake Gyllenhaal), acepta un trabajo como guardia en un bar sobre la carretera de los Cayos de Florida, sólo para descubrir que este paraíso no es todo lo que parece".

La película supuso un desafío para los dos protagonistas. Para Gyllenhall, por las diversas escenas de pelea que debió enfrentar justamente contra McGregor. El irlandés, por su parte, carece de experiencia en el ámbito cinematográfico.

Es por eso que en una entrevista con el sitio especializado Fotogramas, Gyllenhaal reconoció que con McGregor se ayudaron mutuamente durante el rodaje "Lo primero que me dijo Conor cuando empezamos fue que era 'cinturón blanco' en hacer películas y en actuar, y que estaba aquí para aprender. Lo afrontó con una gran humildad, me hacía muchas preguntas y trataba de aportar todo lo posible, siempre estaba como 'podría hacer esto, podría intentar esto'", señaló el actor.

"Siempre intentaba ayudarlo, pero él también me ayudó con las coreografías de las peleas. Me decía todo el tiempo 'movete así, mueve tu pie, adelanta tu pie, retrocede, gira de esta manera, acercate' Incluso me daba instrucciones sobre cómo ahogarlo, y cosas así. Definitivamente, nos ayudamos mutuamente", remarcó Gyllenhaal.

La película "El duro" es la remake del clásico de los 80 protagonizado por Patrick Swayze

El debut de Conor McGregor como actor

Más allá de las dificultades que pueda presentar un rodaje, McGregor reconoció que le gustó ser parte de la película e incluso que se divirtió al tirar a Gyllenhaal por encima de una barra más de 20 veces.

"Tuvimos una gran relación", sostuvo el luchador irlandés, quien destacó que el actor "fue muy paciente conmigo, muy servicial". Y sostuvo que Gyllenhaal "recibió uno o dos golpes", pero también se los devolvió.

"Lancé a Jake veinte veces por encima de la barra. Me golpeó con una puerta en la cabeza unas 20 veces y me quedó un ojo morado y todo por esa puerta", remarcó.

Es por eso que, pese a todo, McGregor no descartó volver a actuar en futuras películas. Aunque, lo más probable, es que antes vuelva al octágono de lucha.