VIDEO | Javier Milei y Fátima Florez fueron al teatro y cantaron canciones de Sandro

El presidente Javier Milei, su novia, Fátima Florez, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, asistieron este sábado al teatro Gran Rex para ver el show de Fernando Samartín, un intérprete de Sandro.

El mandatario ingresó entre aplausos y abucheos y se ubicó en una de las primeras filas. Según videos que subieron personas que asistieron al recital, disfrutó del show y se lo vio cantando exultante junto a su pareja, como en la icónica canción "Dame el fuego de tu amor", más conocida por la abreviación "Dame fuego".

Milei, el Presidente más votado de la historia argentina. Y la verdad que se nota! ????pic.twitter.com/g0p0TvYEx5 — El Trumpista (@ElTrumpista) March 24, 2024

El Presidente alzó sus manos y cantó el hit de Sandro abrazado a su pareja. A la derecha de Florez estaba Pettovello, quien también, por momentos, se sumó al coro de Milei y Florez de la canción que fue publicada a principios de los años 70.

Fernando Samartín, de 39 años, es imitador de Sandro desde hace 20 años. Comparte profesión con Florez, de quien es amiga, según contó en un momento del show. "Hace un tiempo le mandé un mensaje a una amiga [Florez] y le dije ‘me gustaría que estés en el Gran Rex’. Me mandó un audio diciendo ‘ya sé, no solo ya sé, sino que ya tengo mi entrada y voy a ir... no voy solo, somos 10′", contó el Samartín sobre su diálogo con Florez.

Samartín continuó con la anécdota: "Le pregunté si me estaba jodiendo y me dijo que no. Hoy está aquí con su pareja. Quiero agradecerle al señor Presidente por haber venido esta noche y a su pareja, que es una gran amiga y aprendí mucho de ella, Fátima Florez".