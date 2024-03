Después del éxito de Guasón, otro de los enemigos de Batman será el protagonista de una producción que promete dar que hablar. En los últimos días se conoció un nuevo trailer de "El Pingüino", la nueva serie de Warner Bros y DC Studios, que se transmitirá por la plataforma de streaming Max.

Y, si bien aún no se sabe a ciencia cierta cuándo se estrenará, se estima que estará disponible para Argentina recién para la primavera.

Cómo será la serie "El Pingüino" que se emitirá por Max

Protagonizada por Colin Farrell como el infame Oz Cobb, también conocido como "El Pingüino", el drama de ocho episodios continúa la saga criminal iniciada por el cineasta Matt Reeves en "The Batman", un éxito de taquilla mundial de Warner Bros. Pictures.

Además de Farrell, el reparto incluye a Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O'Connell, Clancy Brown y Michael Zegen. La serie Max Original cuenta con la producción ejecutiva de Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell, Lauren LeFranc, que escribe y actúa como showrunner, Craig Zobel, que dirige los tres primeros episodios, Bill Carraro y Daniel Pipski.

Basada en los personajes creados para DC por Bob Kane y Bill Finger, "El Pingüino" está producida por 6th & Idaho Productions de Reeves, en virtud de un acuerdo general, y por Dylan Clark Productions, en asociación con Warner Bros. Television.

Una serie "oscura" e "increíblemente violenta"

Colin Farrell se refirió en una entrevista a cómo fue su experiencia rodando la serie para darle vida a El Pingüino. Farrell reconoció que, aunque está sumamente satisfecho con el resultado, se tratará de una historia muy oscura y violenta. "Fue una experiencia larga y realmente maravillosa", dijo el actor sobre el rodaje.

Al analizar el resultado final, sostuvo que la serie "es oscura, eso es lo que puedo decirte de ella". "Es muy oscura. Es muy pesada. Lo que no quiere decir que no me divirtiera, la pasé genial haciéndola. Es increíblemente violenta. Es el ascenso de un hombre a lo que siempre ha soñado habitar, que es un cierto poder o estatus social", resaló.

Sobre la historia de El Pingüino señaló: "La muerte de Carmine Falcone al final de The Batman deja este vacío en Gótica por llenar. Y así hay varias personas que se agarran a ese poder. Este es el viaje de Oswald tratando de llegar a la cima a través de obstáculos extraordinarios".

Por último, la serie servirá como una historia de origen para el personaje que explorará sus tropiezos y su fuerza, su villanía e incluso, al "hombre con el corazón roto que lleva dentro".