Tras el gran éxito que tuvo la primera entrega, la plataforma de streaming Max trabaja en la segunda temporada de "The last of us", que recientemente estrenó su primer tráiler oficial.

La serie apocalíptica, basada en un videojuego y protagonizada por Bella Ramsey y Pedro Pascal, tendrá pronto nuevos episodios. Y las primeras imágenes revolucionaron a sus fans.

El tráiler de la segunda temporada de "The last of us": cuándo se estrena

Sin una fecha concreta confirmada, Max adelantó que la segunda temporada de "The last of us" llegará oficialmente recién en 2025.

Se trata de una serie de televisión postapocalíptica basada en el videojuego del mismo nombre, que nos sumerge en un mundo devastado por una pandemia global causada por un hongo que infecta a los humanos, transformándolos en criaturas agresivas y caníbales.

La trama principal gira en torno a Joel, un superviviente endurecido por la pérdida y la violencia, que es contratado para escoltar a Ellie, una adolescente inmune al virus, a través de los Estados Unidos en ruinas. Juntos, emprenden un peligroso viaje en el que deberán enfrentar no solo a los infectados, sino también a otros grupos de sobrevivientes que luchan por mantenerse con vida en un mundo hostil.

A medida que avanzan, Joel y Ellie forman un vínculo profundo y complejo, mientras exploran las consecuencias de la pandemia y la naturaleza de la humanidad en un mundo al borde del colapso. La serie combina elementos de acción, drama y horror, y aborda temas como la supervivencia, la pérdida, la esperanza y la importancia de los lazos humanos.