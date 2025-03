Don Julio es, sin dudas, uno de los restaurantes más reconocidos y premiados de Argentina. Cuenta con una estrella Michelin y el año pasado fue elegido como el mejor de Latinoamérica, según a lista de The Best Restaurant.

Es por ello que es frecuentado por decenas de turistas a diario, e incluso fue elegido por personajes de renombre como el propio Lionel Messi, cuando visitó la parrilla en marzo del 2023 y revolucionó el lugar.

Cuánto cuesta un menú de pasos en la parrilla Don Julio

Con estos pergaminos, no es de extrañar que comer en Don Julio no sea apto para cualquier bolsillo. Si bien, al pasar por el local, es común ver filas de turistas aguardando su turno para entrar, lo cierto es que los precios pueden ser muy altos para muchos argentinos.

Un ejemplo claro de ello es el valor de los menús de pasos que ofrece esta emblemática parrilla Argentina. Con entradas, plato principal, postre y un exclusivo maridaje de vinos, el precio asciende a $300.000. La experiencia, lógicamente, puede ser irrepetible.

A continuación, los precios de los dos menús por pasos que ofrece Don Julio:

Menú corto

Cecina de novillo - Libritos

Mollejas - Ensalada de berro

Centro de ojo de bife - Zapallos a la parrilla

Helado de yemas y vainilla con uvas en solería

Maridaje

Lavaque Rancio 2019 - Finca El Recreo, Cafayate, Salta

Otronia Chardonnay 2021 - Sarmiento, Chubut, Patagonia

Montchenot Gran Reserva 2009 - Finca La Marthita, Cruz de Piedra, Maipú, Mendoza

Zuccardi Solería NV Maipú y Santa Rosa, Mendoza

El menú corto cuesta $154.300, mientras que el maridaje sale $145.000. Es posible elegir maridaje sin alcohol, que sale $36.500.

Es decir que un menú corto, con maridaje de vinos incluido, cuesta $299.300.

Menú largo

Cecina de novillo - Libritos

Salchicha de los Valles Calchaquies

Mollejas - Ensalada de berro

Entraña - Pimientos calahorras asados

Centro de ojo de bife - Zapallos a la parrilla

Helado de yemas y vainilla con uvas en solería

Maridaje

Miras Pinot Salvaje 2024 - Alto Valle de Río Negro, Patagonia

Lavaque Rancio 2019 – Finca El Recreo, Cafayate, Salta

Michelini i Mufatto Propósitos Chenin Blanc 2018 - Villa Seca, Tunuyán, Valle de Uco, Mendoza

Chacra Cabernet 2022 - Mainqué, Alto Valle de Río Negro, Patagonia

Montchenot Gran Reserva 2009 - Finca La Marthita, Cruz de Piedra, Maipú, Mendoza

Zuccardi Solería NV - Maipú y Santa Rosa, Mendoza

El menú largo cuesta $220.500, mientras que el maridaje sale $177.500; y el maridaje sin alcohol $36.500.

Es decir que para comer el menú largo, con maridaje de vinos, hay que gastar $398.000.

De todas formas, es posible ir a la parrilla más famosa de Argentina y comer por menos dinero. Si se eligen distintos cortes por separado, y tomando quizá algún vino más económico o directamente alguna bebida sin alcohol, se puede comer por unos $150.000 por persona.

Don Julio, el mejor restaurante de América Latina

Don Julio es uno de los siete restaurantes argentinos que cuenta con estrella Michelin y en noviembre del 2024 también recibió los premios The Best Restaurant in Latin America y The Best Restaurant in Argentina 2024.

"Basada en los votos de 300 expertos del sector, la lista incluye restaurantes de 22 ciudades con seis nuevas incorporaciones, que representan el dinamismo y creatividad de nuestra gastronomía", señalaron los organizadores.

Así, recuperó el puesto que también obtuvo en 2020 y ascendió desde el tercer lugar del año pasado. "Este ícono gastronómico está liderado por el reconocido restaurador y sommelier Pablo Rivero, admirado por profesionales de toda Latinoamérica y del mundo. Su experiencia le valió el prestigioso título de Beronia World’s Best Sommelier en los premios The World’s 50 Best Restaurants 2024", destacaron los organizadores.

"Estamos encantados de reconocer a Don Julio como The Best Restaurant in Latin America 2024. Nuestras más sinceras felicitaciones a Pablo Rivero y al equipo de Don Julio, un lugar verdaderamente especial que posiciona a la cocina argentina en la escena internacional", sostuvo William Drew, director de contenido de Latin America’s 50 Best Restaurants.

Estos son solo algunos de los galardones que Don Julio cosechó a lo largo de los años. Reconocimientos que lo ubican como uno de los restaurantes más emblemáticos y demandados de Argentina.